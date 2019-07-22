Гривня посилилася щодо долара на перших торгах після виборів до Ради

На українському міжбанківському валютному ринку 22 липня гривня посилюється щодо долара США. Станом на 13:00 торги відбуваються на рівні 25 гривень 63-66 копійок за одиницю американської валюти, свідчать дані сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 25 гривень 64 копійки за долар. Це на 18 копійок менше за офіційний курс на 22 липня і на 15 копійок більше за дворічний максимум, встановлений 10 липня.

Валютний ринок позитивно відреагував на результати парламентських виборів в Україні, за результатами яких пропрезидентська партія «Слуга народу» може самостійно сформувати більшість.