«Слуга народу» зможе сформувати однопартійну більшість – попередні дані ЦВК

Пропрезидентська партія «Слуга народу» зможе сформувати більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання без залучення партій-партнерів. Такими є попередні результати виборів за партійними списками та в мажоритарних округах, які наводить зранку 22 липня сайт Центральної виборчої комісії.

Понад 120 місць «Слуга народу» матиме за результатами голосування за списки політичних партій. Ще понад 110 депутатів партія Зеленського проводить до парламенту в мажоритарних округах. Таким чином, «Слуга народу» матиме понад 230 місць у новій Верховній Раді, цього достатньо для одноосібного формування керівних органів парламенту та призначення уряду.

Союзників пропрезидентська сила змушена буде шукати для ймовірних змін до Конституції. Для цього необхідна підтримка понад 300 депутатів парламенту.

Після підрахунку понад 46% протоколів партія «Слуга народу» має підтримку понад 42% учасників голосування, свідчать дані ЦВК.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.