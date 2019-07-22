Вибори до Ради були конкурентні, але зі спробами вплинути на українців – керівник місії спостерігачів ОБСЄ

Дострокові парламентські вибори в Україні відбулися в конкурентоспроможних умовах, заявив спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва на пресконференції у Києві.

«Кампанію було проведено конкурентно і зловживань загалом не було… Але фінансування кампанії було не таким прозорим, як мало бути, були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців», – заявив Канерва.

Він зазначив, що виборча кампанія відбулася загалом «в умовах чесної конкуренції та зібрала широкий спектр політичних думок».

За словами Канерви, серед порушень на виборах – клони, вплив великих донорів, поляризовані ЗМІ, недоліки щодо розгляду виборчих скарг тощо.

Канерва додав, що органи, які займалися організацією і підготовкою виборів, спрацювали доброчесно і компетентно, підготувавши вибори у короткий термін.

На дочасних виборах до парламенту в Україні працювала міжнародна місія зі спостереження за виборами – спільна місія Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту (ЄП). Місія складається з 811 спостерігачів з 45 країн, включаючи 719 експертів та довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентарів та співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 17 представників Парламентської асамблеї НАТО, а також 15 представників Європейського парламенту.