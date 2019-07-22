Світовий конгрес українців: російська гібридна агресія була найбільшим викликом на виборах

Парламентські вибори в Україні відповідали міжнародним стандартам проведення демократичних виборів, такі попередні висновки на брифінгу в Києві оголосив 22 липня голова місії міжнародних спостеріграчів Світового конгресу україніців Євген Чолій. За його словами, виявлені порушення були незначними і не вплинули на результати волевиявлення. Серед недоліків він назвав ускладнення для голосування людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями.

Найбільшим викликом для України на виборах 2019 року Євген Чолій назвав російську гібридну агресію, яка «не дозволила українському народу обрати народних депутатів в Криму та на окупованих територіях Донбасу».

Представник провідної організації української діаспори також повідомив, що СКУ готує рекомендації для української влади, щоб спростити участь у виборах українців за кордоном, серед ідей – відкриття більшої кількості дільниць за кордоном та можливість голосування поштою чи в електронному форматі.

«Учора вже третій раз одна родина у Британській Колумбії (в Канаді) сідала на літак, щоб їхати до Едмонтона і там голосувати. У Казахстані деякі люди їхали на вибори майже цілій день», – навів Євген Чолій приклади незручності нинішньої системи.

На виборах до Верховної Ради ЦВК зареєструвала 142 короткотермінових спостерігачі СКУ з 30 країн. Вони спостерігали за виборами у 20 регіонах України і в представництвах України в 23 державах світу.

СКУ також проводив медіамоніторинг дезінформації про вибори в Україні у 28 країнах світу, попередні висновки будуть представлені в середу, 24 липня.