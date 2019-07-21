Парламентські вибори в Україні. Основна інформація

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді. Законність його указу підтвердив Конституційний суд.

На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.

У які години триватиме голосування?

Із 8:00 до 20:00.

Як обираємо депутатів?

В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обиратимуть за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в окупованому Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».

Чи можна голосувати без запрошення на вибори?

Звичайно. Ви повинні бути в списках на своїй дільниці. Перевірити це можна на сайті Державного реєстру виборців.

Де голосувати?

Номер та адресу своєї виборчої дільниці також можна знайти у Державному реєстрів виборців.

Що робити, якщо мене немає у списках виборців на дільниці?

Центральна виборча комісія радить у таких випадках звертатися до відділів ведення Державного реєстру виборців.

​Хто йде в Раду?

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, загалом зареєстровані 5 967 кандидатів. Із них 2 747 включені до виборчих списків партій, ще 3 220 балотуються в мажоритарних округах.

Партії в бюлетені розташовані таким чином:

«Опозиційний блок»; «Сила і честь»; «Батьківщина»; «Патріот»; «Сила людей»; «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія зелених України»; «Факел»; «Самопоміч»; «Європейська солідарність»; «Українська стратегія Гройсмана»; «Громадянська позиція»; «Соціальна справедливість»; «Слуга народу»; «Сила права»; «Радикальна партія Олега Ляшка»; «Партія Шарія»; «Голос»; «Незалежність»; «Аграрна партія України»; «Свобода»; «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Найбільше кандидатів у партійних списках мають «Свобода» (224), «Опозиційний блок» (222) та «Радикальна партія Олега Ляшка» (214). Найменше – «Партія Шарія» (30), «Партія зелених України» (43) та «Сила людей» (46).

Із кандидатами в мажоритарних округах можна ознайомитися тут.

Хто вже не йде в Раду?

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 136 кандидатів на виборчих округах та 17 кандидатів зі списків партій. Серед них – Анатолій Шарій та Андрій Клюєв. Повний перелік вибулих кандидатів тут.

У яких округах найбільша та найменша конкуренція?

Найменше кандидатів балотується в народні депутати в окрузі №188 (Хмельницький та Волочиський райони в Хмельницькому). На депутатський мандат там претендує п’ять людей.

«Найпопулярніший» округ – 94-й (Васильківський та Обухівський райони Київської області). Тут балотується одразу 41 кандидат, зокрема три людини з прізвищем «Дубинський» і один «Дубінський» (реєстрацію одного з них уже скасували) та чотири людини з прізвищем «Кононенко».

​Хто спостерігатиме за виборами?

ЦВК зареєструвала понад 200 тисяч спостерігачів, серед них 1 602 – від іноземних держав та міжнародних організацій.

Близько половини всіх іноземних спостерігачів становлять представники Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (728). Серед держав найбільше спостерігачів надали Сполучені Штати Америки (42).

На початку липня Україна відмовилася від запрошення на вибори спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи. Це сталося після повернення Росії до ПАРЄ.

Під час першого та другого турів виборів президента України Парламентську асамблеї Ради Європи представляли 42 спостерігачі.

Коли оголосять результати?

ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

Коли почне працювати новий склад парламенту?

Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

Чи можна фотографувати або показувати заповнений бюлетень?

Ні. Згідно з Кримінальним кодексом, порушення таємниці голосування може каратися як штрафом, так і обмеженням волі на термін до трьох років.

Чи є підкуп в ситуації, якщо виборець взяв на виборах гроші, а проголосує за іншого кандидата чи партію?

Як пояснюють експерти громадянської мережі «Опора», підкуп – це не лише етап передачі грошей в обмін на підтвердження «правильно» відданого голосу. Голос відповідно до законодавства вважається купленим з моменту, коли виборець прийняв пропозицію про продаж. Це карається законом.

Який штаф за агітацію в день виборів?

За агітацію в день виборів передбачений штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.

Що робити, якщо бачите порушення на виборах?

Необхідно звернутися до спостерігачів або поліції.

Де можна стежити за перебігом голосування і підрахунком?

Дані про явку на виборах і підрахунок голосів оприлюднюються по мірі їх надходження на сайті Центральної виборчої комісії. Крім того, на YouTube-каналі і сторінці Радіо Свобода у соцмережі Facebook із 19:00 неділі до 1:00 ночі триватиме телемарафон, присвячений виборам. Не забувайте слідкувати за Живим блогом та новинами на сайті Радіо Свобода.