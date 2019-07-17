ВибориБезБрехні: «скорочення армії», «нова столиця України» та інші фейки від кандидатів

21 липня в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Проєкт #ВибориБезБрехні знайшов неправду в словах кандидатів від партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина». Які саме слова не відповідали дійсності – читайте у матеріалі.

«Європейська солідарність»

Софія Федина

Номер у виборчому списку: 5

Дата: 27 червня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «1+1» (2:06:41-2:07:22)

Цитата:

Софія Федина: Якщо врахувати, що сьогодні звучать заяви про скорочення армії на 100 тисяч, про те, що треба звільнити військових лікарів і медсестер, про те, що наші війська відводяться з позицій біля Станиці Луганської, а радіо «Армія ФМ» не отримує продовження ліцензії на мовлення в [зоні] операції Об'єднаних сил, то я говорю, що це є величезна небезпека для держави у той час, коли «московська федерація» розгорнула на кордоні свої війська.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман: Можна уточнення? У мене питання. Ви сказали про скорочення українського війська на 100 тисяч. Це де ви почули?

Федина: Заява «Слуги народу».

Гройсман: Якого «Слуги народу»?

Федина: Представників партії, звучить у мас-медіа.

Фактчек.

Про «скорочення армії на 100 тисяч» заявляв у своєму блозі волонтер Роман Донік. Міністерство оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що ця інформація не відповідає дійсності.

21 червня про «скорочення понад тисячі медичних посад у військових шпиталях» сказала у Верховній Раді народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що скорочення медичного персоналу не передбачається.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській на виконання домовленостей переговорників у Мінську. 30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що підтримувані Росією бойовики офіційно повідомили про відведення своїх сил від Станиці Луганської.

Дія дозволів на мовлення радіо «Армія ФМ» на Донбасі справді мала припинитися в липні-серпні. 4 липня Нацрада з питань телебачення й радіомовлення провела перше за два місяці засідання і продовжила їхню дію.

«Опозиційна платформа – За життя»

Вадим Рабінович

​Номер у виборчому списку: 2

Дата: 23 червня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «112 Україна» (0:00-0:14)

Цитата: «Сьогодні ще геніальну річ сказала Адміністрація президента. Жарти повинні колись закінчитися. «Столицю треба перенести». Столицю Київ потрібно перенести в інше місце. Це офіційна заява партії Зеленського».

Фактчек.

Чи не першими про нібито наміри «Слуги народу» «перенести столицю» з Києва в інше місце повідомили видання «Савранські вісті» та «Красноокнянські новини». Вони посилалися на лідера «Слуги народу» Дмитра Разумкова. Обидва портали створені за допомогою конструктора сайтів Tilda, мають подібний дизайн та публікують однакові тексти. На сторінку «Красноокнянських новин» у мережі «Фейсбук» підписаний 51 користувач, на «Савранські вісті» – 31. Перша публікація на обох сторінках датована 30 травня.

Партія «Слуга народу» у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що «насправді ні Дмитро Разумков, ні хтось інший з представників партії ніколи не заявляв нічого подібного».

«Батьківщина»

Юлія Тимошенко

​Номер у виборчому списку: 1

Дата: 1 липня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу ICTV (4:14-4:42)

Цитата: «За останні п’ять років у нас закрилися 500 медичних закладів і 1 633 фельдшерсько-акушерські пункти (їх називають ФАПами) в сільській місцевості. Звільнено з роботи 32 тисячі лікарів і поїхало за кордон у нас, там знаходити своє щастя, 70 тисяч медичних працівників».

Фактчек.

Згідно з даними на сайті Державної служби статистики, на кінець 2014 року кількість лікарняних закладів складала понад 1,8 тисячі, а на кінець 2017-го – понад 1,7 тисячі.

Державна служба статистики також підрахувала, що кількість лікарів усіх спеціальностей упродовж 2014-2017 років залишалася практично на одному рівні (186 тисяч). За цей період кількість середнього медичного персоналу – медсестер, фельдшерів, акушерів тощо – скоротилася на 19 тисяч. Даних за 2018 рік наразі немає.

До слова, офіційної статистики трудової міграції медичних працівників за кордон не існує.

«Голос»

Святослав Вакарчук

​Номер у списку: 1

Дата: 24 червня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу ICTV (1:45:38-1:45:41)

Цитата: «Більше ніж 90% не довіряють українському парламенту».

Фактчек.

Ця цитата є перебільшенням. Відповідно до опитування Центру Разумкова, проведеного 20-26 березня 2019 року, Верховній Раді повністю і переважно не довіряло 81,6% респондентів.

Раніше у Вакарчука уже була схожа цитата. Тоді він сказав, що парламенту довіряє 3%. Проект VoxCheck назвав це «маніпуляцією», бо лідер партії «Голос» не враховував людей, які «переважно довіряють» парламенту.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова Раді повністю довіряє навіть ще менше – 1,3% респондентів. Однак варто дивитися також на тих, хто відповів «переважно довіряю». У цьому опитуванні це 11,1% респондентів. Таким чином, рівень довіри до парламенту становить 12,4%.

«Слуга народу»

Дмитро Разумков

​Номер у списку: 1

Дата: 4 липня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «​1+1»​ (1:31:41-1:32:05)

Цитата: «Я думаю, нам, однозначно, ні (не вигідно скасовувати закон про люстрацію – ред.), тому що ви навели єдиний аргумент – це [голова Офісу президента Андрій] Богдан. По-перше, Богдан, на моє глибоке переконання, тут не порушує закон. Є норма, про яку ви говорили. Офіс президента, на той момент Адміністрація президента… Він не є державним службовцем, тому не підпадає під закон про люстрацію».

Фактчек.

Андрій Богдан у 2010-2011 роках та у 2013-2014 роках працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Обидва рази на цю посаду його призначав прем’єр-міністр Микола Азаров. Згідно із законом про очищення влади, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики підпадає під люстрацію. Цей закон забороняє люстрованим посадовцям працювати на посаді голови Адміністрації президента та десятках інших посад до 2024 року.

22 травня у Міністерстві юстиції України заявили, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію. Заступник голови АП Руслан Рябошапка 23 травня сказав, що Зеленський звільнить Богдана з посади, якщо Конституційний суд України ухвалить рішення про відповідність Конституції закону про очищення влади.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проєкт незалежних українських медіа – «​Громадського телебачення», «Новостей Донбасса»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Під час президентських виборів ми аналізували на правдивість заяви головних претендентів на посаду голови держави. Зараз же нашою ціллю є кандидати в народні депутати.