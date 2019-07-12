Хвилиночку, це ж моє ім’я! Як кандидати-клони заполонили виборчі бюлетені

21 липня в Україні відбудуться парламентські вибори. Радіо Свобода проаналізувало виборчі бюлетені та виявило чимало кандидатів-клонів. Навіщо і кому вони потрібні?

Якщо президентські вибори в Україні засвідчили підйом так званих «кандидатів-клонів», то вже парламентські вибори свідчать про їхній реванш.

Так, так, «клони» повернулися – і цього разу з подвійною силою.

Вже багато років до українських виборчих бюлетенів потрапляють кандидати з однаковими або дуже схожими – майже однаковими іменами, але ця тактика привернула нову увагу під час весняних президентських виборів, коли, як вважають, таких кандидатів у списках було не менше від трьох.

Найкращим прикладом була ситуація з Юлією Володимирівною Тимошенко, колишнім прем’єр-міністром України і лідером партії «Батьківщина», яка опинилася у виборчому бюлетені в першому турі президентських виборів поряд із маловідомим депутатом із майже таким самим ім'ям – Юрій Володимирович Тимошенко.

Тоді Юлія Тимошенко стверджувала, що Юрій, який визнав в інтерв’ю «Бі-Бі-Сі», що хтось дав йому гроші (позичив) на реєстраційний збір у розмірі близько 90 тисяч доларів, був підкинутий з боку її політичного опонента, тепер вже колишнього президента Петра Порошенка. Представники його кампанії ці звинувачення відкидала.

Зрештою Тимошенко посіла третє місце після Порошенка та Володимиром Зеленським, який переміг на президентських виборах. Тоді як Юрій зайняв 10-е місце, отримавши 117 тисяч 693 голоси. Якби Юлія Тимошенко тоді отримала всі голоси Юрія Тимошенка, вона все одно не обігнала б Порошенка, щоб вийти у другий тур проти Зеленського, але вона вважала, що «клон» нашкодив її кампанії.

Політичні експерти називають кандидатів на кшталт Юрія «клонами» і пояснюють, що опоненти спеціально додають їх до виборчих бюлетенів, щоб обдурити виборців під час голосування. Таким чином це може коштувати іншому кандидатові вирішальних голосів.

Українці, які голосуватимуть на позачергових парламентських виборах 21 липня, не тільки зіткнуться з більш складним політичним вибором, але й потребуватимуть «соколиного зору», тому що на них чекає ще більше «кандидатів-клонів».

Клони атакують

Парламент України обирається за змішаною виборчою системою. Половину з 450 депутатів обирають в загальнонаціональному окрузі за партійними списками, при цьому партія, щоб мати своїх депутатів у Верховній Раді, має подолати 5-відсотковий бар’єр. Іншу ж половину обирають у виборчих округах, за системою відносної більшості. Туди й проникли «клони».

11 липня парламент України ухвалив законодавство, згідно з яким усі майбутні парламенти обиратимуться за партійними списками, але нинішніх виборів це не стосується.

Радіо Свобода провело аналіз більш ніж двох десятків виборчих бюлетенів, і вони містять десятки «клонів», які мають ідентичності, подібні до чиновників, кандидатів із відомими іменами, або ж тих, хто пов’язаний із популярними партіями.

У деяких випадках «клони» сильно схожі не на інших кандидатів у виборчому бюлетені, а на тих осіб, які перебувають на різних владних посадах, які пов’язані з політичними лідерами, включаючи самого президента.

Найкращий приклад останнього, мабуть, можна знайти у виборчому окрузі №25, де зареєстрований кандидат Андрій Валерійович Богдан. Біографія Богдана у виборчому бюлетені нібито пов’язана з президентом Зеленським і його партією «Слуга народу». Здається, ніби це той самий Андрій Богдан, якого Зеленський призначив головою президентського офісу.

За винятком того, що по-батькові керівник президентського офісу Богдан – Андрій Йосипович, і він не балотується в парламент. На виборчій дільниці є офіційний кандидат від партії – Максим Аркадійович Бужанський.

В інших виборчих бюлетенях «клонів» – величезна кількість, і вони більш прямолінійні.

Наприклад, у виборчому окрузі 92, в Узині Київської області, є чотири кандидати на прізвище Гудзенко, імена яких або Віктор, або Віталій. Двоє мають однакове ім’я по-батькові – Іванович. А ще є три Олександра Ференця.

У виборчому окрузі №33 Кривого Рогу є дві кандидатки Ольги Володимирівни Бабенко – одна від «Батьківщини» і одна самовисуванка. Також є і два Миколи Юрійовича, прізвища яких – Колесник і Колеснік.

У Новомосковську, що у Дніпропетровській області, у виборчому окрузі №38 є Владислав Бородін від «Слуги народу» і Володимир Бородін, кандидат-самовисуванець, а також два Вадима Нестеренка.

У Сватові, що в Луганській області, у виборчому окрузі 113 є два Зеленські, які самовисуваються і не пов’язані з президентом і його партією «Слуга народу». Проти них виступають два кандидати з прізвищем Курило і три кандидати з прізвищем Струк.

В Одеському виборчому окрузі 133 є чотири Баранських – Віктор, Віталій, Віталій та Ігор. Перші два є кандидатами від ідеологічно подібних, але різних партій – «Опозиційної платформи» і «Опозиційного блоку», відповідно. Є також Гонтарук і Гончарук (обидва самовисуванці) і два Артеми Дмитрука, в тому числі один представник партії «Слуга народу».

Кандидати-клони привернули увагу і самого президента України Володимира Зеленського. Після саміту Україна – ЄС, який відбувся 8 липня, президент порадив виборцям бути особливо обережними при голосуванні на майбутніх парламентських виборах і взяти до уваги наявність «клонів», багато з яких, за його словами, мають на меті вкрасти голоси у кандидатів, які балотуються від «Слуги народу».

Президент додав, що його партія звернулася до Центральної виборчої комісії і до судів у спробі позбутися клонів. Але жоден закон не заважає їм брати участь у виборах.