ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від «Слуги народу» Куницького

Центральна виборча комісії України скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по 169 округу у Харкові Олександра Куницького.

Відповідна скарга надійшла від іншого кандидата по 169 округу – Олега Петриченка.

ЦВК пояснила, що за даними Державної прикордонної служби, у період з 15 березня до 5 грудня 2015 року Куницький виїжджав за межі України на 264 дні. Відповідно, він не дотримався вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

«Доводи Куницького щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, які стосувалися виконання редакційних завдань ІП «1+1 продакшн» та його громадської діяльності як члена громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації», комісією не приймаються до уваги», – заявили в ЦВК.

У відомстві наголошують, що службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Куницький не надав підтвердження трудових відносин.

Сам екскандидат у Facebook заявив, що членів ЦВК «замотивував» інший кандидат у народні депутати в 169 окрузі – Олександр Грановський, який зараз є народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». Він стверджує, що оскаржить рішення комісії в суді.

Грановський ці звинувачення не коментував.

Олександр Куницький – блогер, автор YouTube-каналу ZPsanek.

Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.