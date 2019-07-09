Разумков: поки у нас є окуповані території, під час ефірів використовуватиму російську мову

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що використовуватиме російську мову під час ефірів, поки Україна має непідконтрольні території. В ефірі телеканалу ICTV він наголосив, що в побуті «досить часто» використовує російську мову.

«Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів. Я казав, що поки у нас є окуповані території на сході, поки у нас є анексований Крим, я під час ефірів буду використовувати російську мову – щоб ніхто не захотів приходити й мене тут «захищати». У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською мовою», – зазначив Разумков.

Він не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства.

«Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати державну мову треба. І розвивати державну мову треба, але я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди», – сказав Разумков.

На його думку, треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалася державна мова.

«Це не було зроблено, ми пішли шляхом батога», – підкреслив лідер партії «Слуга народу».

13 червня в ефірі телеканалу «1+1» Разумков сказав: «Як тільки я стану народним депутатом, якщо в мене буде така можливість, я обов'язково перейду на українську мову».