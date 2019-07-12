ЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам від БДІПЛ ОБСЄ – громадянам Росії

Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), які є громадянами Росії.

Рішення ухвалили на засіданні ЦВК 12 липня, повідомляє прес-служба відомства.

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«Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі. Рішення ухвалили у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» не можуть бути офіційними спостерігачами», – йдеться в повідомленні.

У ЦВК додали, що станом на 12 липня зареєстрували 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. Зокрема: від 10 іноземних держав зареєстровано 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.