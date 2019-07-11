LIVE | Москва і вибори. Як Медведчук і Бойко піднімають свій рейтинг

Кандидати у народні депутати на виборах 2019 до Верховної Ради знову з’їздили до Москви. Представники «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Тарас Козак 10 липня зустрілися з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та керівниками партії «Єдина Росія». Переговори стосувалися зокрема постачання російського газу до України та врегулюванню ситуації на Донбасі, стверджують в «Опозиційній платформі – За життя». Про переговори з Росією, як вони пов’язані з виборами в Україні і як впливають на рейтинги політиків, обговорюємо у програмі «Ваша Свобода».