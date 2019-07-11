Бойко і Медведчук знову в Москві: зустрілися з Медведєвим і керівництвом «Газпрому»

Лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук 10 липня знову відвідали Москву, де зустрілися з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та керівництвом російської нафтогазової компанії «Газпром».

За словами Бойка, переговори стосувалися зокрема «постачання російського газу» до України.

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«Ми практично поставили крапку в підготовці контракту на закупівлі російського газу напряму на 25% дешевше, ніж зараз через так званий віртуальний реверс, а це суттєве полегшення і для економіки, і для людей, і для пониження комунальних тарифів, і в цілому зниження цін по країні. Протягом серпня цей контракт буде укладений», – заявив Бойко.

При цьому в червні 2019 року голова правління української енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв, коментуючи попередні заяви Бойка і Медведчука про нібито більш вигідний російський газ, повідомив, що ціна імпортованого з Європи газу на липень становить близько 178 доларів за кубічний метрів.

Водночас ціна за контрактом з «Газпромом» становить 315 доларів, отже, підсумував Коболєв, навіть 25-відсоткова знижка не робить прямі закупівлі газу з Росії вигіднішими для України.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, своєю чергою, висловив підтримку партії «Опозиційна платформа – За життя» в її прагненні відновити «політичний діалог між українськими і російськими партіями», який наразі «згорнутий».

«На жаль, попри проведення виборів президента, ми поки не отримали якихось чітких сигналів про те, який курс буде проводити новий президент. Звісно, ми чекаємо результатів виборів до Верховної Ради. Сподіваємося, вона більшою мірою буде відображати сподівання мільйонів громадян України. Ще раз хотів би сказати, що ми, як люди, які симпатизують тим ідеям, які озвучуються «Опозиційною платформою – За життя», бажаємо вам у цьому плані максимальних успіхів», – заявив російський політик.

Це вже треті відвідини російської столиці для Бойка і Медведчука. 7 червня лідери партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілися з головою російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером у російському місті Санкт-Петербурзі.

До того, наприкінці березня, за тиждень до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та Міллер провели в Москві переговори із Медведчуком та Бойком, який на той час був кандидатом у президенти.

Партія «Опозиційна платформа – За життя» балотується в український парламент на позачергових виборах, які мають відбутися 21 липня.