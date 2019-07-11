Москва і вибори в Україні. Як Медведчук і Бойко піднімають свій рейтинг

Дехто з кандидатів у народні депутати на нинішніх виборах до парламенту України знову з’їздив до Москви. Представники «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Тарас Козак 10 липня зустрілися з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та керівниками партії «Єдина Росія». Переговори стосувалися зокрема постачання російського газу до України та врегулюванню ситуації на Донбасі, стверджують в «Опозиційній платформі – За життя». Про переговори з Росією, як вони пов’язані з виборами в Україні і як впливають на рейтинги політиків? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політтехнолог Сергій Гайдай та заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.