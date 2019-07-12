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12 Липень 2019, Київ 07:54
Фотогалереї

У ЦВК показали, як друкують виборчі бюлетені – фотогалерея

Центральна виборча комісія України провела для журналістів ознайомчу екскурсію в типографію Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», де друкують бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

На сьогодні надруковано понад 84% бюлетенів, понад 53,5 мільйонів примірників. Із них близько 26 мільйонів бюлетенів – у п'яти форматах для голосування в одномандатних виборчих округах, близько 27 мільйонів – у багатомандатному окрузі та понад 469 тисяч – у закордонному виборчому окрузі.

Для того, щоб виконати повне замовлення, комбінат працює у три зміни.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, директор ДП &laquo;Поліграфічний комбінат &laquo;Україна&raquo; по виготовленню цінних паперів&raquo; Юрій Оніщенко (зліва направо) презентують виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України&nbsp;
1 Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, директор ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» Юрій Оніщенко (зліва направо) презентують виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 
Виборчі бюлетені
2 Виборчі бюлетені
Друкування виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України
3 Друкування виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України
Працівник перевіряє друк бюлетеня
4 Працівник перевіряє друк бюлетеня
Загалом буде надруковано 60 мільйонів 398 тисяч 300 виборчих бюлетенів, із яких 30 мільйонів 407 тисяч 544 бюлетеня &ndash; для загальнодержавного та закордонного виборчих округів, а 29 мільйонів 990 тисяч 630 &ndash; для одномандатних виборчих округів
5 Загалом буде надруковано 60 мільйонів 398 тисяч 300 виборчих бюлетенів, із яких 30 мільйонів 407 тисяч 544 бюлетеня – для загальнодержавного та закордонного виборчих округів, а 29 мільйонів 990 тисяч 630 – для одномандатних виборчих округів
Презентація процесу друкування виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
6 Презентація процесу друкування виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
Вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі становить 4 гривні 20 копійок. Вартість виготовлення бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів та формату бюлетеня: мінімальна вартість &ndash; 2 гривні 28 копійок, максимальна &ndash; 4 гривні 68 копійок
7 Вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі становить 4 гривні 20 копійок. Вартість виготовлення бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів та формату бюлетеня: мінімальна вартість – 2 гривні 28 копійок, максимальна – 4 гривні 68 копійок
&laquo;Якщо скласти всі надруковані бюлетені разом, то їхня висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро&raquo;, &ndash; сказав&nbsp;Оніщенко. Висота Кіліманджаро &ndash; 5895 метрів
8 «Якщо скласти всі надруковані бюлетені разом, то їхня висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро», – сказав Оніщенко. Висота Кіліманджаро – 5895 метрів
Цех із нанесення номеру виборчої дільниці. Номер на бюлетені наноситься способом високого друку захисною фарбою: з лицевої сторони вона буде чорною, а зі зворотної &ndash; червоною. Це такі ступені захисту, які кожна людина може перевірити одразу
9 Цех із нанесення номеру виборчої дільниці. Номер на бюлетені наноситься способом високого друку захисною фарбою: з лицевої сторони вона буде чорною, а зі зворотної – червоною. Це такі ступені захисту, які кожна людина може перевірити одразу
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Готові до відправлення бюлетені
11 Готові до відправлення бюлетені
Працівниця демонструє бюлетень із&nbsp; найменшою кількістю кандидатів &ndash; п&#39;ятеро, це 188-й виборчий округ (місто Хмельницький). Найбільша кількість кандидатів &ndash; 46 &ndash; у 133-му виборчому окрузі (місто Одеса)
12 Працівниця демонструє бюлетень із  найменшою кількістю кандидатів – п'ятеро, це 188-й виборчий округ (місто Хмельницький). Найбільша кількість кандидатів – 46 – у 133-му виборчому окрузі (місто Одеса)
Завершити виготовлення всіх виборчих бюлетенів планують не&nbsp;пізніше, як&nbsp;за&nbsp;7 днів до&nbsp;дня голосування. Цього вимагає чинне законодавство
13 Завершити виготовлення всіх виборчих бюлетенів планують не пізніше, як за 7 днів до дня голосування. Цього вимагає чинне законодавство
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