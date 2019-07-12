У ЦВК показали, як друкують виборчі бюлетені – фотогалерея

Центральна виборча комісія України провела для журналістів ознайомчу екскурсію в типографію Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», де друкують бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

На сьогодні надруковано понад 84% бюлетенів, понад 53,5 мільйонів примірників. Із них близько 26 мільйонів бюлетенів – у п'яти форматах для голосування в одномандатних виборчих округах, близько 27 мільйонів – у багатомандатному окрузі та понад 469 тисяч – у закордонному виборчому окрузі.

Для того, щоб виконати повне замовлення, комбінат працює у три зміни.