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12 Липень 2019, Київ 15:30
Новини | Політика

МВС зареєструвало близько 3,4 тисячі заяв про порушення виборчого процесу

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня

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Поліція зареєструвала 3383 заяв про правопорушення під час передвиборної кампанії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як заявив 12 липня радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, кількість повідомлень про порушення виборчого законодавства щодня зростає в різних регіонах України.

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«З початку передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів поліція вже зареєструвала 3383 звернення про порушення виборчого законодавства. Відкрито 167 кримінальних проваджень і складено 695 адмінпротоколів. Тільки за минулу добу, 11 липня, зафіксовано 324 повідомлень, відкрито 25 кримінальних проваджень і складено 101 адміністративний протокол. Це говорить про те, що за ці 10 днів, судячи з учорашньої доби, ми будемо проходити пік кампанії, яка закінчиться вже наступної п’ятниці», – цитує Стойка прес-служба МВС.

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Радник міністра внутрішніх справ додав, що найбільше повідомлень стосуються незаконної агітації, підкупу виборців, хуліганства. Лідерами з реєстрації правопорушень є Київ, Запорізька, Харківська, Одеська, Донецька і Луганська області.

За словами Стойка, з 15 липня правоохоронці всіх органів системи МВС: Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна і міграційна служби переходять на посилений варіант несення служби.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Вибори в Раду: хроніка ключових подій
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Вибори в Раду: хроніка ключових подій

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