Чому українські кандидати зустрічалися із прем'єром Росії?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Гайдай, політтехнолог; Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг»; Василь Німченко, кандидат в народні депутати України від партії «Опозиційна платформа – За життя»

Деякі кандидати у народні депутати знову з’їздили до Москви. Представники «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Тарас Козак 10 липня зустрілися з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та керівниками партії «Единая Россия». Переговори стосувалися зокрема постачання російського газу до України та врегулювання ситуації на Донбас, стверджують в «Опозиційній платформі – За життя».

Віталій Портников: Пане Гайдай, ця подорож – це заради рейтингу чи це продовження сталої політичної лінії? Вони ж туди весь час їздять – вибори, не вибори.

Це спроба максимально консолідувати ту кількість електорату, який досі є проросійським в Україні

​Сергій Гайдай: Це виключно виборча технологія. Це спроба максимально консолідувати ту кількість електорату, який досі є проросійським в Україні. Більш того, він втомився від війни, втомився від економічної кризи, яку теж пов’язують з війною. І їм кажуть: повернемо все, як було при Януковичу – ми товаришували з Росією, у нас була нормальна економіка, вся проблема в тому, що нинішня влада в Україні посварилася і «спровокувала» війну, винна, треба знову розмовляти з Путіним напряму, а ми про все домовимося.

Виборці почули його (Зеленського – ред.), коли голосували проти Петра Порошенка. Зеленський набрав дуже потужний результат, в тому числі там були і ті виборці, які зараз голосують і за Медведчука. Але деякі його заяви незручні для цього електорату. Очевидно, що Зеленський тролить Путіна і показує свою проукраїнську позицію, і про НАТО. Він альфасамця з себе вибудовує. Тут і позиція Путіна важлива. Путін поки не звертає великої уваги на нього, а розмовляє з іншими – Медведчуком, представниками...

Я порадив би президенту після виборів на законодавчому рівні під час війни взагалі такі дії визнавати антидержавною діяльністю

У Медведчука і Бойка ще є проблема. Є «Опоблок», який претендує на їхніх виборців. І їм дуже важливо показати, що вони справжні, вони будуть з Москвою розмовляти, а ці, «миротворці», інші – вони не справжні. Майже весь електорат, який вони «позичали» на виборах Зеленському, вже забрали. Я порадив би президенту після виборів на законодавчому рівні під час війни взагалі такі дії – поїздки, розмови, агітація, присутність в політиці домовленостей з агресором, Путіним, його партією – визнавати антидержавною діяльністю і забороняти публічну, політичну діяльність, фінансування. Це все дикість! Люди не розуміють, що вони є просто агентами ворога.

Сучасна війна не починається з артпідготовки, артобстрілу, а починається захопленням ЗМІ

Я вважаю, що Медведчук – феномен. Мені здавалося, що його політтехнологічна вдача закінчилася десь після СДПУ(О). За останні роки у нього вийшла реінкарнація. Я особисто маю питання до Петра Порошенка і його періоду – без його згоди такої реінкарнації не могло б бути. Сучасна війна не починається з артпідготовки, артобстрілу, а починається захопленням ЗМІ. Плани щодо захоплення телеканалу ZIK були давно. Демінського найбільше притиснула, щоб взагалі відмовився від ZIK, саме адміністрація Порошенка. «112» взагалі був майже переданий.

– Пане Мисів, ви погоджуєтеся з думкою, що проросійські політичні сили вичерпали той електорат, який на президентських виборах 2019 року голосував за Володимира Зеленського, і зараз не буде падіння рейтингу партії «Слуга народу», принаймні, за рахунок цих політичних сил? Буде зростання «Опозиційної платформи»?

Говорити про стрімке зростання рейтингу «Опозиційної платформи» не можна. Вони вже на фоні останнього тижня втрачають завдяки тому, що «Слуга народу» частково пішов угору

​Любомир Мисів: Ще кілька відсотків вони могли би додати, якщо продовжували б цю радикальну позицію, яку утримують стосовно «налагодження» співпраці з Росією. На даний момент не є великою ця ніша. Тому що вона вже зайнята є частково такими партіями, як «Опоблок», який має зараз невелику, але все-таки підтримку і, умовно, «відгризає» в «Опозиційної платформи» частину електорату. Також на цьому електоральному полі є партія Шарія, яка також свої 1,5% забирає.

Електорат «Опозиційної платформи» чітко орієнтується на проросійський вектор. Вони дійсно частково конкурують зі «Слугою народу». Люди, які також орієнтуються на проросійський вектор, водночас не бачать, можливо, в«Опозиційної платформи» того, що бачать у «Слузі народу», у першу чергу це є запит стосовно привнесення змін в країну, подолання корупції. Говорити про стрімке зростання рейтингу «Опозиційної платформи» не можна. Вони вже на фоні останнього тижня втрачають завдяки тому, що «Слуга народу» частково пішов угору.

Дві третини чітко визначають сусідню державу як агресора стосовно України

У нас є питання в опитуваннях стосовно ставлення до Росії як до агресора. Дві третини чітко визначають сусідню державу як агресора стосовно України. І третина все-таки має протилежну думку. Ця цифра стала. І на сьогодні особливих змін немає. Стосовно зростання проєвропейських настроїв, то тут є позитивна динаміка, пов’язана з тим, що президент Зеленський в останніх виступах чітко окреслив, що Україна продовжує прозахідний курс. Частина електорату півдня і сходу, яка на нього орієнтувалася, в принципі підтримала цей вектор.

Водночас у східних областях, особливо на Донбасі за останні роки побачили потепління ставлення до Росії. Але впливовість проросійського фактору значно нижча, аніж була у 2013 році. Проєвропейський, особливо пронатовський вектор почав зростати ще у березні 2014 року на фоні агресії.

– Пане Німченко, ви як вважаєте, поїздки лідерів вашої політичної сили до Москви – це заради миру або заради рейтингу, або заради конкуренції з «Опоблоком» Вілкула і Новинського? Чого вони туди їдуть?

Це не подорож і не вояж, а це синтез парламентсько-народної дипломатії

​Василь Німченко (переклад): Їх справи, наслідки поїздки і результати говорять самі за себе. І, по-друге, хіба не помітно неозброєним оком, що має місце системна робота лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» стосовно рішень трьох напрямків: захистити соціально народ України, питання встановлення миру, припинення протистояння на сході України і повернення осіб, які незаконно утримуються з обох боків, а тепер вже і військовополонених.

Це не подорож і не вояж, а це синтез парламентсько-народної дипломатії, який передбачений в міжнародних відносинах. Є конкретна домовленість на рівні представників парламенту, уряду, що погоджено з главою держави Російської Федерації, на рівні представників політичної сили, яку представляли Медведчук, Рабінович і Бойко. Зокрема, транзит товарів через територію Російської Федерації в Центральну Азію – це було предметом обговорення і в Москві, і в Санкт-Петербурзі.