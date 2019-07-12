Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради 8-го скликання

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій завершив останнє пленарне засідання 10-ї сесії цього складу парламенту.

Наприкінці пленарного засідання він нагадав, що 12 липня – останній день роботи народних депутатів 8 скликання в сесійній залі.

«Нагадую всім, що наступного тижня, з 15 по 19 липня, народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Шановні народні депутати, 10-а сесія Верховної Ради України 8-го скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року, а останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання оголошую закритим», – сказав він.

Народні депутати завершили засідання, заспівавши гімн України.

Верховна Рада 8-го скликання була обрана на позачергових парламентських виборах восени 2014 року. Народні депутати цього скликання офіційно набули своїх повноважень 27 листопада 2014 року.

Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року, але новообраний президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради в день своєї інавгурації 20 травня.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. ​Позачергові вибори парламенту України відбудуться 21 липня.