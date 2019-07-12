Парламент не підтримав спробу скасувати ухвалений Виборчий кодекс

Верховна Рада не проголосувала за постанову про скасування прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу України. Таке рішення парламентарі ухвалили 12 липня.

Постанову зареєстрували народні депутати від партії «Відродження» Дмитро Святаш і Валерій Писаренко. У пояснювальній записці вони обґрунтовували необхідність скасувати ухвалений напередодні Виборчий кодекс тим, що під час голосування їхні колеги нібито вдавалися до кнопкодавства, а спікер Верховної Ради Андрій Парубій неодноразово ставив законопроект на голосування.

Постанова отримала два голоси «за», 38 – «проти». 114 депутатів не голосували.

«Постанова провалена, це дає можливість підписати Виборчий кодекс і передати його на підпис», – підсумував результати голосування Андрій Парубій.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук 11 липня заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.