Офіс президента проаналізує ухвалений депутатами Виборчий кодекс – Стефанчук

Офіс президента України Володимира Зеленського проаналізує ухвалений депутатами Виборчий кодекс, повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 11 липня.

«Чи буде він підписаний? Безперечно він буде проаналізований, бо ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей… Те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося в одну велику ганьбу», – сказав Стефанчук.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.