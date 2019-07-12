Радіо Свобода Daily: Парламент ухвалив Виборчий кодекс із 17-го разу

Ухвалено новий Виборчий кодекс

Верховна Рада України 11 липня ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів.

Це відбулося єдиним голосуванням за пакет поправок, які раніше були відхилені, а також за проект Виборчого кодексу в другому читанні та в цілому. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Що ж таке Виборча реформа, яку так довго обіцяли, але не підтримували на ділі ані президент, ані депутати. І чи зможе нова виборча система привести до парламенту нових чесних і професійних людей? Читайте тут.

В Україні вводять примусову хімічну кастрацію

Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Відповідно до змін, за зґвалтування малолітніх, крім нинішнього позбавлення волі від 10 до 15 років, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією.

Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, каратимуться позбавленням волі на термін до п’яти років. Нині за такі злочини обмежують або позбавляють волі на термін до трьох років.

Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності. Хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років і старших за 65 років.

На цьому завершуються наші новини про Верховну Раду восьмого скликання. Ось так депутати 11 липня прощалися із народом.

Зеленський хоче люструвати високопоставлених чиновників часів Порошенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда розробила законопроект, який поширює дію закону про люстрацію на високопоставлених чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Серед тих, кого хоче люструвати Зеленський, п’ятий президент Петро Порошенко, члени Кабінету міністрів, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Державної фіскальної служби та інших відомств.

Якщо такий закон буде ухвалено, то під люстрацію серед інших потрапить і призначений Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, який був міністром фінансів у 2016-2018 роках.

Перша телефонна розмова Путіна й Зеленського

У прес-службі українського президента Володимира Зеленського ключовим питанням у його телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним називають звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року.

«11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території Росії. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у «нормандському форматі», – йдеться в повідомленні.

Раніше в прес-службі Кремля заявили, що під час телефонної розмови президенти обговорили ситуацію на Донбасі і обмін полоненими.

У Кремлі додали, що ця перша розмова Зеленського і Путіна відбулася «з ініціативи української сторони».

Що із Меркель?

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула занепокоєння з приводу інциденту, коли її тіло втретє за місяць трусилося на публічних заходах.

«Я в порядку», – сказала Меркель 10 липня після зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, додавши, що вона абсолютно здатна виконувати свої обов’язки.

Меркель повідомила, що після першого випадку, коли її трусило на публіці, – на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня – вона «працює над тим, що сталося». З цього приводу вона сказала, що страждає від зневоднення і почувається краще після вживання води.

Останній випадок дрижання стався на церемонії зустрічі прем’єра Фінляндії.

Вчені знайшли ймовірно найдавніші останки людини поза межами Африки

Вчені виявили найбільш давні останки людини поза межами Африки, повідомляє науковий журнал Nature.

Частини двох черепів вчені виявили в печері Апідіма, Греція, ще в 1970-х роках, однак їхніх точний вік вдалося встановити лише нещодавно – досі вченим бракувало археологічного контексту, до того ж самі виявлені частки були неповними. Як повідомляє стаття в науковому виданні, науковці змогли віртуально відтворити обидва черепи та визначити їхній вік за допомогою радіоізотопного аналізу.

«Частка «Апідіма 2» має вік понад 170 тисяч років і належить до неандертальського морфологічного патерну. Натомість частка «Апідіма 1» налічує 210 тисяч років і є сумішшю рис сучасної людини та примітивних ознак», – йдеться в статті.

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