Зеленський вніс до Ради законопроєкт про люстрацію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції з доповненнями до закону про люстрацію.

Згідно з документом, президент пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року працювали на вищих державних посадах та не були звільнені за власним бажанням. Зеленський пропонує застосувати заборону до:

президента України, голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України, народного депутата України, прем’єр-міністра України, першого віцепрем’єр-міністра України, віцепрем’єр-міністра України; міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів України; голови Національного банку України, голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; генерального прокурора, голови Служби безпеки України, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника; глави Адміністрації президента України, керівника Державного управління справами, керівника секретаріату Кабінету міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника; члена Вищої ради юстиції (крім голови Верховного суду України), члена Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови Державної судової адміністрації України, його заступника; керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції; керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в областях і місті Києві та Севастополі; начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України; керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром», а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг».

Якщо такий закон буде ухвалено, то під люстрацію серед інших потрапить і призначений Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, який був міністром фінансів у 2016-2018 роках.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.