Зеленський хоче люструвати високопоставлених чиновників часів Порошенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда розробила законопроект, який поширює дію закону про люстрацію на високопоставлених чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Серед тих, кого хоче люструвати Зеленський, п’ятий президент Петро Порошенко, члени Кабінету міністрів, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Державної фіскальної служби та інших відомств.

Якщо такий закон буде ухвалено, то під люстрацію серед інших потрапить і призначений Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, який був міністром фінансів у 2016-2018 роках.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.