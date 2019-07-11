Рада знову не змогла звільнити Клімкіна

Верховна Рада України не змогла звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Рішення про його відставку на засіданні 11 липня підтримали 160 народних депутатів замість мінімально необхідних 226.

17 травня міністр заявив, що іде у відставку. Верховна Рада 6 червня не підтримала обидві постанови про його звільнення.

Президент Володимир Зеленський після цього знову вніс подання на звільнення Клімкіна, а також – про призначення Вадима Пристайка головою МЗС.

1 липня Клімкін повідомив про рішення піти у «політичну» відпустку, незалежно від рішення парламенту щодо своєї відставки. Він наголосив, що не може працювати «в півсили».

Він очолює МЗС із 19 червня 2014 року.