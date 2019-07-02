Клімкін: виконувати обов’язки голови МЗС буде Зеркаль

Виконувати обов’язки міністра закордонних справ України буде Олена Зеркаль, повідомив голова МЗС Павло Клімкін у коментарі «Українським новинам».

«Далі буде Олена Зеркаль поки що тимчасовим виконувачем обов’язків», – сказав Клімкін.

Він зазначив, що сподівається на відпустку з 3 липня.

«Просто завтра (2 липня – ред.) потрібно певні речі закінчити, і все», – заявив Клімкін.

1 липня Клімкін повідомив про рішення піти у «політичну» відпустку незалежно від рішення парламенту щодо своєї відставки. Він наголосив, що не може працювати «в півсили».

17 травня міністр заявив, що іде у відставку. Верховна Рада не підтримала обидві постанови про його звільнення.