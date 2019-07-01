«У півсили працювати не можу» – Клімкін оголосив про «політичну відпустку»

Міністр закордонних справ Павло Клімкін оголосив про намір піти у відпустку. Про це він сказав у своєму зверненні, оприлюдненому 1 липня.

Передусім Клімкін нагадав про відповідь МЗС на російську ноту щодо військовополонених моряків, назвавши її пасткою Росії.

«Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи в Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших морків, всіх політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія: зганьбити наших моряків, вдавати, що вони скоїли якийсь злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, щодо судових позовів, а якими Росія муситиме заплатити мільярди», – сказав міністр.

Він додав, що вирішив піти у «політичну» відпустку незалежно від рішення парламенту щодо своєї відставки.

«Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто відпустку, а політичну відпустку, оскільки в півсили працювати не можу і саме зараз настав час будувати справжню політичну команду. Всім, кому не подобається сучасний політичний бардак, адресую заклик: приєднуйтесь. Почуємось», – завершив звернення Клімкін.

Раніше 1 липня речниця МЗС Катерина Зеленко повідомила інформаційному агентству «Укрінформ», що Клімкін не приєднався до делегації, яка цього дня полетіла до Канади для участі в Третій конференції з питань реформ в Україні. У цьому заході братиме участь натомість президент України Володимир Зеленський – його прес-служба повідомила, що він вже вирушив до Торонто.

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27 червня президент Зеленський заявив, що Клімкін не погоджував із ним відповідь України на ноту Росії щодо військовополонених моряків, і звинуватив його в тому, що такі дії ставлять під загрозу можливість повернення полонених додому. Клімкін відповів на це, що має повноваження відповідати на ноти Кремля без погодження з президентом.

17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.