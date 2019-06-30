СММ ОБСЄ: бойовики повідомили про завершення розведення сил біля Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про завершення розведення сил біля Станиці Луганської.

«30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської», – заявили в СММ ОБСЄ.

У місії заявили, що 29 червня отримали ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій йшлося про завершення українською стороною розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

За даними СММ, наразі на ділянці розведення ситуація стабільна та спокійна.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. ​В угрупованні «ЛНР» сьогодні заявили, що українська сторона «лише імітує розведення».

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».