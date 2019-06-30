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30 Червень 2019, Київ 21:24
Новини | Політика

СММ ОБСЄ: бойовики повідомили про завершення розведення сил біля Станиці Луганської

КПВВ біля Станиці Луганської на Донбасі

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про завершення розведення сил біля Станиці Луганської.

«30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської», – заявили в СММ ОБСЄ.

У місії заявили, що 29 червня отримали ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій йшлося про завершення українською стороною розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

За даними СММ, наразі на ділянці розведення ситуація стабільна та спокійна.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. ​В угрупованні «ЛНР» сьогодні заявили, що українська сторона «лише імітує розведення».

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».

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