Бойовики відійшли від пішохідного мосту у Станиці Луганській – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики відійшли від пішохідного мосту у Станиці Луганській в рамках першого етапу з розведення сил в цьому районі, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

«У відповідності до мирного плану та реалізації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту», – йдеться в повідомленні.

Українські військові зазначили, що задля безпеки цивільного населення сапери перевіряють дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої місцевості.

«Протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано. Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності.У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції», – йдеться в повідомленні.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. ​В угрупованні «ЛНР» сьогодні заявили, що українська сторона «лише імітує розведення».

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».