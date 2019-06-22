На Донбасі на контрольно-пропускному пункті помер чоловік

На Донбасі під час перетину КПВВ «Станиця Луганська» помер чоловік 1949 року народження. Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській області Павло Лисянський.

«Він йшов з боку окупованої території Луганської області, при підході до української сторони КПВВ чоловікові стало погано, він був госпіталізований, але на жаль лікарі не змогли нічого зробити», – зазначив Лисянський.

Він додав, що за попередніми даними лікарі поставили діагноз обширний інсульт.

На лінії розмежування працюють 5 пунктів в’їзду-виїзду громадян – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове», «Станиця Луганська». 8 квітня у місії ОБСЄ повідомили, що з грудня минулого року при перетині лінії розмежування померли 18 людей, здебільшого люди літнього віку. Причиною смерті в більшості випадків стали проблеми з серцем.