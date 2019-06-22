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Что мешает полностью разминировать Донбасс? Сколько денег требуют группировки «ЛДНР» от Украины? И стоит ли создавать отдельный русскоязычный телеканал для жителей Донбасса? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Донбасс пытается избавиться от мин

Число погибших от мин на Донбассе подбирается к тысяче. Кроме этого, достоверно не известно о погибших и раненых от мин на оккупированных территориях региона. В правительстве отмечают, что работа по очистке донбасской земли от мин ведётся регулярно, однако никто не называет ни точных цифр, ни конкретных сроков. Причиной тому прежде всего является незавершённый конфликт на востоке Украины, пишет сайт «Новости Донбасса».

По словам начальника отдела организации работы по гуманитарному разминированию Дмитрия Евчука, главная проблема сапёров Донбасса – это когда территорию очищают, а через какое-то время происходит обстрел и снова появляются мины.

Эксперт отмечает, что есть районы, такие, как, например, фильтровальная станция: чтобы бригада начала ремонт в случае обстрела или аварии, украинские подразделения проводят обследование. Этот процесс почти еженедельный или ежемесячный. Туда не только прилетают снаряды, там же ставят и «растяжки». Гранаты на «растяжках» – один из самых популярных видов минирования на Донбассе, утверждает Евчук.

Невыносимые условия на КПВВ

На пунктах пропуска на линии соприкосновения на Донбассе со стороны группировки «ДНР» искусственно создаются огромные очереди, и люди ночуют в буферной зоне. К скорости пропуска украинских пограничников у пересекающих линию соприкосновения претензий нет, но иногда люди жалуются на излишне придирчивое отношение к багажу. Об этом пишет газета «Донецкие новости».

По мнению представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, проблема пересечения линии соприкосновения в целом лежит на представителях неподконтрольной Киеву территории. Там нет реконструкции контрольно-пропускных пунктов. Есть искусственно создаваемые очереди, а также провокации с пропуском людей в «серую зону» уже после закрытия работы украинских пунктов пропуска.

Лисянский утверждает, что представители группировок «ДНР» и «ЛНР» не заинтересованы в создании комфортных условий пересечения линии разграничения. Они не хотят, чтобы люди ездили на подконтрольную Киеву территорию, сравнивая уровень жизни и свобод.

Новые песни о главном

Реанимация Минских переговоров с участием вернувшегося в переговорную группу Леонида Кучмы была украшена яркими идеями представителей группировок «ЛДНР». Кроме снятия торговой блокады, они потребовали и компенсации от Украины за ущерб, нанесённый «блокадой». Об этом пишет сайт «Восточный вариант».

Интернет-издание отмечает, что суммы вслух боевики пока не называли, но калькуляция уже готова. Согласно документу группировки «ДНР», который оказался в распоряжении журналистов сайта, только одна группировка «ДНР» хочет получить почти 2,5 годовых бюджета Украины.

Документа по Луганской области нет, но, как пишет сайт, сумма там будет, очевидно, сопоставимая. Что-то около 70 миллиардов долларов. Если разделить эту сумму на всё население Украины, то выйдет, что каждый гражданин, от младенца до пенсионера, должен заплатить отдельным районам Донбасса 3800 долларов.

Автор статьи Александр Белокобыльский отмечает, что с «блокадой» Москва и боевики носятся как с писаной торбой с 2017 года. А вот «компенсация за ущерб от блокады» – такого ещё не было.

«Зато чистенько»

«Так чисто в Донецке даже до войны не было. Наш город самый чистый и самый уютный». Об этом постоянно можно услышать на улицах и в транспорте, в магазине и на работе, не говоря уже о соцсетях, пишет блогер из Донецка Инна Козырь для сайта «Донецкие новости».

Как отмечает блогер, за всеми этими восторгами земляки не видят обратной стороны медали. Вернее, видят, но отказываются признаться себе в том, что не всё так прекрасно в Донецке. Городе, который до войны понемногу становился действительно европейским.

Ведь тогда, по мнению блогера, надо будет рассказать о разрушенном и не восстановленном жилье, о маленьких пенсиях и зарплатах, о нехватке врачей, об отсутствии банковской системы, железнодорожного и авиасообщения. Рассказать об уменьшающемся количестве трамваев и троллейбусов, о невозможности купить себе новые одежду и обувь, о постоянных митингах, праздниках и концертах. Но «зато чисто».

И ещё, по словам Козырь, нужно будет рассказать о массе сдающихся в аренду помещений. А ведь это один из показателей неблагополучия города.

Донбасское «телегетто»

Президент Украины Владимир Зеленский с командой не раз говорили об идее создания русскоязычного телеканала для жителей Донбасса. Мол, чтобы давать украиноцентричный контент русскоязычному населению региона, говоря с ним на одном языке в буквальном смысле слова. Об этом пишет сайт «Детектор медиа».

Как утверждает автор статьи и медиаэксперт Наталья Лигачёва, создавая специальный русскоязычный канал для Донбасса, Украина только создаст некий украинский «Брайтон-Бич». Украина таким образом просто продолжит формировать для жителей востока страны «пузырь», не только языковой, но и ценностный.

Как отмечает эксперт, в Украине нет той проблемы, которой озабочен Запад: тамошнее русскоязычное население, не зная иностранных языков и не желая их учить, именно поэтому смотрит исключительно российские телеканалы, оказываясь благодарным потребителем российской пропаганды.

Лигачёва подчеркивает, что в Украине граждане востока и юга страны понимают украинский язык. И, как показывает социологическое исследование «Детектора медиа», для жителей востока решающим фактором выбора контента является не язык, а интерес и качество.

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