Погляньте, що держава продає на окупованих територіях

З 2016 року в Україні державна електронна система «ProZorro.Продажі» через аукціони продає майно неплатоспроможних банків, непотрібне майно державних та комунальних підприємств. У списку системи – багато тисяч лотів, і побачити там можна багато чого – від погреба до елітних авто, від золотих хрестів до цілих заводів. Зустрічається там рухоме і нерухоме майно, що розташоване на тимчасово непідконтрольній території України, як в ОРДЛО, так і у Криму.

Радіо «Донбас.Реалії» вирушило за адресами об’єктів нерухомості, які продавалися чи продаються через «ProZorro.Продажі» у Донецьку. Погляньте, що з цими об’єктами зараз.

Проспект Гурова, 4

Два рази підряд продавався лот нерухомості у самому центрі Донецька на проспекті Гурова, 4, що до цього належав ПАТ «ПТБ», відомому як «Платинумбанк». Вперше його продавали за 1 318 964 гривень, але охочих придбати не знайшлося. Пізніше, на другому аукціоні, коли ціна була знижена у два рази – до 659 482 гривень, покупець знайшовся. Однак він спромігся запропонувати лише 263 793 гривні. Це менше від початкової ціни у 5 разів.

Зараз приміщення пустує: у ньому зафарбовані вікна та двері, а вивіски лишились ті ж самі, що були і до початку війни.

Артема, 74

Знову ж таки, центр Донецька, майже площа Леніна. Відома будівля в архітектурному стилі конструктивізму, де розміщується районна рада та адміністрація Ворошиловського району Донецька, а також відділення Податкової служби.

У ньому через торги продаються два приміщення на 1-му та 4-му поверхах площею 1285,70 кв м за 22 177 200 грн.

Але покупця на них так і не знайшлося. Важко сказати, що знаходиться саме у тих приміщеннях, які продаються через систему «ProZorro.Продажі». Але у самій будівлі зараз – адміністрація Ворошиловського району, підконтрольна збройному угрупованню «ДНР».

Університетська, 34

Перший поверх будинку навпроти Донецької обласної адміністрації на торгах продавався за 534 245 гривень, а от придбали його лише за 251 100 гривень. До війни там був «Промфінбанк».

Цікаво, що разом з приміщенням покупець отримує все обладнання, що номінально має перебувати у ньому. На папері там, скажімо, – банкомат.

Богдана Хмельницкого, 16

А от велике, нове, окреме офісне приміщення недалеко від площі Бакинських Комісарів продати не вдалося. Будівлю у 870 квадратних метрів на торгах продавали більше за понад 39 мільйонів гривень.

Важко сказати, чи використовується будівля зараз, але над входом можна побачити прапор угруповання «ДНР».

​Проспект Ілліча, 14-д

На проспекті Ілліча з боку вулиці Серова теж продавали приміщення, раніше там був «Надра Банк». Його площа – 1246 квадратних метрів, але торги не відбулися. Ціна у 20 691 897 гривень нікого не влаштувала.

Тепер приміщення виглядає пустим, а ніяких вивісок чи позначок на ньому немає.

Не відбулися торги і з приводу великого офісного приміщенняна проспекті Ілліча, 100-а. Не знайшлося покупця також на великий приватний будинок на вулиці Рози Люксембург, 47.

Ось як він виглядав у 2011 році:

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