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Война идет уже 5 лет, многие люди, покинувшие ОРДЛО, уже давно адаптировались в новых громадах. Почему же мы до сих пор слышим о проблемах временно перемещенных лицах (ВПЛ)? Может, это жалобы и преувеличение?

Радио Донбасс.Реалии кратко объясняет, чем жизнь людей, связанных с Донецком и Луганском, отличается от реалий граждан с другой регистрацией.

Пенсия

С 2014 года выплата пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий положена только при условии регистрации статуса переселенца. Это не значит, что они, живя в оккупации, пенсию не получают – это значит лишь, что тысячи людей заводят фиктивный переселенческий статус. Они должны приезжать на подконтрольную территорию раз в 60 дней, чтобы числиться ВПЛ и получать пенсию.

Именно поэтому правозащитники не устают повторять, что пенсионные выплаты следует отвязать от такого документа, как справка переселенца.

Как это сделать, они объясняют здесь:

Хотя Министерство социальной защиты утверждает, что не видело этих разработок.

К сожалению, нам приходится слышать о смерти пенсионеров в очередях на КПВВ

«Это заставляет людей получать справки переселенцев даже в случае, если они не переезжали, регулярно пересекать линию соприкосновения и подвергаться опасности. К сожалению, нам приходится слышать о смерти пенсионеров в очередях на КПВВ. Именно поэтому создание действенного недискриминационного механизма выплаты пенсий жителям оккупированных территорий до сих пор остается насущной задачей», – говорит юристка благотворительного фонда «Восток-СОС» Ольга Аношкина.

С начала этого года на КПВВ Донбасса умерли 19 человек.

Есть и зеркальная ситуация – от пенсионеров, выехавших с ныне оккупированных территорий и не пожелавших оформляться ВПЛ (а выехать они могли и не из-за войны), Пенсионный фонд часто требует эту справку, отменяя пенсию. Была череда судебных исков по этому вопросу.

​Компенсация за жильё

За разрушенное военными действиями жильё люди не получили компенсаций до сих пор, так как в законе даже не прописан механизм компенсаций и оценок разрушений, говорит правовой аналитик фонда «Право на захист» Элина Шишкина.

Cледует создать единый реестр поврежденного и разрушенного жилья

«Даже если они подали в суд, и получают решения в свою пользу, эти решения не выполняются. Чтобы сдвинуть эту ситуацию, следует создать единый реестр поврежденного и разрушенного жилья, разработать методологию определения степени повреждений, оценки имущества и разработать процедуру выплаты компенсации пострадавшим лицам», – говорит Шишкина.

Свобода передвижения

Можно провезти бинокль, но нельзя провозить индивидуальные медицинские средства

Ещё одна проблема, объединяющая как и жителей оккупированных Крыма и части Донбасса, так и переселенцев – ограниченная свобода передвижения. Если вы живете в ОРДЛО, добираться до когда-то совсем близких городов теперь придется иногда сутки – пусть вы и считаете Украину единой, а себя ее гражданами. Кроме того, остается путаница в порядках пересечения линии.

Юристка «Крым-СОС» Ольга Куришко поясняет: «Существует перечень разрешённых к перевозке вещей. Несмотря на судебные дела, запрет на провоз некоторых вещей до сих пор существует. К примеру, можно провезти бинокль или какой-нибудь музыкальный инструмент, но нельзя провозить индивидуальные медицинские средства, например, кровать для лежачего больного», – говорит Куришко.

Базы, в которые вносится информация о разрешении на пересечение линии разграничения, иногда содержат ошибки, добавляет она.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)