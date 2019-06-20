(Друкуємо мовою оригіналу)
Война идет уже 5 лет, многие люди, покинувшие ОРДЛО, уже давно адаптировались в новых громадах. Почему же мы до сих пор слышим о проблемах временно перемещенных лицах (ВПЛ)? Может, это жалобы и преувеличение?
Радио Донбасс.Реалии кратко объясняет, чем жизнь людей, связанных с Донецком и Луганском, отличается от реалий граждан с другой регистрацией.
Пенсия
С 2014 года выплата пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий положена только при условии регистрации статуса переселенца. Это не значит, что они, живя в оккупации, пенсию не получают – это значит лишь, что тысячи людей заводят фиктивный переселенческий статус. Они должны приезжать на подконтрольную территорию раз в 60 дней, чтобы числиться ВПЛ и получать пенсию.
Именно поэтому правозащитники не устают повторять, что пенсионные выплаты следует отвязать от такого документа, как справка переселенца.
Как это сделать, они объясняют здесь:
Хотя Министерство социальной защиты утверждает, что не видело этих разработок.
К сожалению, нам приходится слышать о смерти пенсионеров в очередях на КПВВОльга Аношкина
«Это заставляет людей получать справки переселенцев даже в случае, если они не переезжали, регулярно пересекать линию соприкосновения и подвергаться опасности. К сожалению, нам приходится слышать о смерти пенсионеров в очередях на КПВВ. Именно поэтому создание действенного недискриминационного механизма выплаты пенсий жителям оккупированных территорий до сих пор остается насущной задачей», – говорит юристка благотворительного фонда «Восток-СОС» Ольга Аношкина.
С начала этого года на КПВВ Донбасса умерли 19 человек.
Есть и зеркальная ситуация – от пенсионеров, выехавших с ныне оккупированных территорий и не пожелавших оформляться ВПЛ (а выехать они могли и не из-за войны), Пенсионный фонд часто требует эту справку, отменяя пенсию. Была череда судебных исков по этому вопросу.
Компенсация за жильё
За разрушенное военными действиями жильё люди не получили компенсаций до сих пор, так как в законе даже не прописан механизм компенсаций и оценок разрушений, говорит правовой аналитик фонда «Право на захист» Элина Шишкина.
Cледует создать единый реестр поврежденного и разрушенного жильяЭлина Шишкина
«Даже если они подали в суд, и получают решения в свою пользу, эти решения не выполняются. Чтобы сдвинуть эту ситуацию, следует создать единый реестр поврежденного и разрушенного жилья, разработать методологию определения степени повреждений, оценки имущества и разработать процедуру выплаты компенсации пострадавшим лицам», – говорит Шишкина.
Свобода передвижения
Можно провезти бинокль, но нельзя провозить индивидуальные медицинские средстваОльга Куришко
Ещё одна проблема, объединяющая как и жителей оккупированных Крыма и части Донбасса, так и переселенцев – ограниченная свобода передвижения. Если вы живете в ОРДЛО, добираться до когда-то совсем близких городов теперь придется иногда сутки – пусть вы и считаете Украину единой, а себя ее гражданами. Кроме того, остается путаница в порядках пересечения линии.
Юристка «Крым-СОС» Ольга Куришко поясняет: «Существует перечень разрешённых к перевозке вещей. Несмотря на судебные дела, запрет на провоз некоторых вещей до сих пор существует. К примеру, можно провезти бинокль или какой-нибудь музыкальный инструмент, но нельзя провозить индивидуальные медицинские средства, например, кровать для лежачего больного», – говорит Куришко.
Базы, в которые вносится информация о разрешении на пересечение линии разграничения, иногда содержат ошибки, добавляет она.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)
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