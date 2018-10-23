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В отношениях Пенсионного фонда с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров и готовят документы в суд. Радио Донбасс.Реалии в прошлом году уже рассказывало, как мариупольцы, отказавшиеся от справки переселенца, выиграли суды всех инстанций и добились права на пенсию – они просто живут в Мариуполе и не причисляют себя к переселенцам, но государство требовало, чтобы они получили справку ВПЛ. Однако в сентябре 2018-го им снова прекратили выплаты. Пенсионеров фактически заставляют становиться переселенцами.

По данным Пенсионного фонда, сейчас в Донецкой области 1 миллион 200 тысяч пенсионеров, из них 515 тысяч – со статусом ВПЛ. Эти цифры озвучила начальник областного управления пенсионного фонда Наталья Рад на брифинге в Мариуполе. Она же подтвердила: есть постановление Минфина о внеочередной верификации баз данных переселенцев и приостановке пенсионных выплат по базам Государственной пограничной службы «Аркан» и проверок службы социальной защиты. Эта информация поступает в пенсионный фонд каждый месяц.

«Эти списки мы получаем регулярно, практически каждый месяц, и они содержат сведения о лицах, которые покинули задекларированное место пребывания более чем на 60 дней. Органы соцзащиты имеют право выходить на место и производить проверки, фиксировать отсутствие человека на месте. По этой причине у нас идёт приостановка пенсионных выплат», – сказала Наталья Рад.

Однако координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин написал на своей странице в фейсбуке, что база данных «Аркан» не является достаточным основанием для приостановки выплат пенсий внутренне перемещенным лицам. Он ссылается на ответ, полученный от пограничного ведомства.

Ссылку на базу данных «Аркана» также считает сомнительной адвокат мариупольской ассоциации «Берегиня» Андрей Рудковский. Специалисты Пенсионного фонда не признают официальные документы, выданные самой пограничной службой, говорит адвокат. И рассказывает историю военного-пенсионера, которому прекратили выплату по данным «Аркана».

«Он подал заявление, чтобы в пограничной службе дали ответ, пересекал он линию разграничения или нет. Ему пришел ответ, что не пересекал. Он обратился с этим ответом в пенсионную службу, где ему сказали, что он документ подделал, такого быть не может. Сказали, что помочь ничем не могут, идите, говорят, судитесь», – говорит адвокат.

Что же касается данных от управления соцзащиты, то в 2016 году на адреса пенсионеров приходили уведомления об остановке действия справки переселенца – об остановке выплаты пенсии в этом документе ничего не говорится. Тогда было возможно исправить «полученные сведения» по горячим следам, сейчас это делается без предупреждения. В июле этого года Киевский административный суд своим решением признал проверки переселенцев не соответствующими правовым актам высшей юридической силы.

Получить ответ, как в этот список попали граждане Украины, восстановившие свои права в суде, никто не смог. Пенсию им выплачивали по решению суда в течение полугода, а начиная с сентября – снова заблокировали. При этом ни один из них в пресловутую базу «Аркан» попасть не мог, равно как и в списки управления соцзащиты, так как справки ВПЛ они не имеют, а значит, и проверкам не подлежат. Пенсионерам снова пришлось обратиться к юристам.

«При попытке подать адвокатский запрос получили отказ. Его приняли и зарегистрировали только после угрозы вызвать полицию. Написаны жалобы в областной Пенсионный фонд, в областную администрацию, а ещё – заявление в прокуратуру. Я не намерен останавливаться, я буду бороться с пенсионным фондом за соблюдение законности», – говорит Павел Бедарев.

Сергею Ваганову после адвокатского запроса выплаты возобновили за текущий месяц, сославшись на техническую ошибку. Невыплаченная пенсия так и осталась под вопросом. Но пенсионер не уверен, что подобная ситуация не повторится в дальнейшем.

«До тех пор, пока все, кто выехал с оккупированной территории, будут считаться переселенцами, никто из них не будет уверен в стабильности получения пенсий. Опыт показывает, что власти изобретают всё новые и новые схемы, усложняющие жизнь нам как гражданам Украины. По сути, нам всем дали «пожизненно». Суд же не только обязал выплачивать мне пенсию, но и подтвердил моё право свободно выбирать место жительства. Именно этот пункт в настоящее время не выполняется, и я буду за него бороться», – говорит пенсионер.

Павлу Бедареву выплаты так и не возобновили. Ему, как и тысячам пенсионеров, придётся снова бороться за свои права. Сроки погашения долгов не известны, так как ещё нет ни одного нормативного акта, регулирующего порядок таких выплат. В областном Пенсионном фонде их обещают вернуть, но когда – не знают.

«Предусмотрена разработка отдельного порядка отсроченных сумм. Как только мы его получим, мы будем видеть механизм, его алгоритм, и будем осуществлять эти выплаты. Это будет отдельный порядок, утвержденный Кабинетом министров. Те, которые по решению судов, вы озвучили (постановление № 649 от 28.08.2018 года «Вопросы погашения задолженностей пенсионных выплат по решению судов» – ред.), а не по решению судов вот буквально на выходе, мы его ждем, оно должно быть вот-вот. Оно будет распространяться на все абсолютно выплаты, где есть фактор отсрочки, кроме текущих выплат», – сообщила Наталья Рад.

На сегодняшний день экс-переселенцы, пройдя по второму кругу все инстанции, от адвокатского запроса до заявлений в прокуратуру, уже дают показания в полиции. Там открыто уголовное производство.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org )