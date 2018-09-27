(Друкуємо мовою оригіналу)

Запорожье – Истории активистов и военных из Авдеевки, записанные на волонтёрских началах писателями и журналистам – это издание «Авдіївка. Шлях до перемоги». Инициаторы его создания – представители благотворительного фонда «Зорі надії», волонтёры из Авдеевки. Авторов для написания они искали по всей Украине, дав объявление в интернете. Работа над книгой длилась около полугода. Каждый из авторов должен был прожить в Авдеевке жизнью обычных горожан около недели, собирая интервью для своих документальных историй. После презентации в Авдеевке книгу представят в городах, где живут авторы издания. Первым из них стало Запорожье.

Подумали, что на примере своего города, Авдеевки, мы расскажем лучше, как все происходит

«В начале захотелось просто написать какую-то книгу с примерами историй людей с Донбасса, чтоб преодолеть такой стереотип, что на Донбассе все пророссийские. Даже начинали собирать списки людей из разных мест. А потом подумали, что на примере своего города, Авдеевки, мы расскажем лучше, как все происходит», – рассказывает волонтёр, авдеевчанка Алина Косовская.

Это издание – документальные истории 15 жителей Авдеевки и 11 украинских бойцов. Книга не только издана за собранные волонтёрами средства, но и написана на волонтёрских началах, поясняет Алина Косовская.

Там есть и добровольцы, и волонтёры, и переселенцы

«Мы просто подали объявления в интернете. Я даже не надеялась, что откликнется много людей. Нам нужно было от 3 до 6, мы так думали, а подали заявки более 30 людей. Мы читали образцы их работ, отбирали тех, кто, с нашей точки зрения, был наилучшим. Выбрали разных людей: там есть и добровольцы, и волонтёры, и переселенцы», – говорит волонтёр.

Одна из авторов книги «Авдіївка. Шлях до перемоги», журналистка Алиса Сысоева живёт в Запорожье. Переехала в этот города летом 2014 года из Луганска.

Мы просто сели в автобус, который шёл в украинскую строну, и уехали

«Приехали после первого авиаудара по нашему городу. Наверное, не столько это напугало, сколько то, что там стало просто невозможно жить, невозможно работать, заниматься своим делом. Вопреки моим друзьям, знакомым, которые, в основном, уезжали в другую сторону, мы просто сели в автобус, который шёл в украинскую строну, и уехали», – делится воспоминаниями журналистка.

Алиса провела неделю в Авдеевке, работая над написанием своей части документальных рассказов. Она рассказывает, что наибольшее впечатление для неё – это атмосфера города, в котором живут главные герои книги.

Где-то написано: «ДНР», «Слава Путину»… и тут же, в противовес им, проживает огромная масса людей, патриотически настроенных, волонтёров, защитников

«Есть и такое, что ты идёшь по улице, где-то написано: «ДНР», «Слава Путину»… и тут же, в противовес им, проживает огромная масса людей, патриотически настроенных, волонтёров, защитников, людей, которые помогали армии в самый сложный её период. Это до сих пор удивляет, – делится впечатлениями от увиденного журналистка. – Нужно всегда помнить, что война рядом, помогать, проявлять свою позицию и никогда не нужно молчать. Как в песне пелось, что равнодушие убивает не хуже пули. Это действительно так. Из-за равнодушия там произошло то, что там сейчас происходит».

Инициатор же издания книги и один из её авторов Алина Косовская надеется, что истории героев «Авдіївка. Шлях до перемоги» станут примером для читателей.

«Кому-то интересна история Авдеевки с историей живых людей, которые принимали участия в событиях, кому-то это будет примером, как простой человек, живя в городе, куда пришла война, может что-то сделать, что-то изменить. Возможно, кого-то эти примеры вдохновят в своём городе что-то начать, что-то менять у лучшему», – делится волонтёр.

Следующая презентация книги «Авдіївка. Шлях до перемоги» состоится в Киеве 1 октября.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)