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На территории Запорожской области проживает 56 тысяч вынужденно перемещённых лиц из Крыма и Донбасса, в регионе также существует 15 компактных поселений для них. В течение этого лета психологи и советники Минсоцполитики Украины проводили диалоговые сессии в Запорожье и Мелитополе, городах с наиболее многочисленными громадами переселенцев. Во время таких мероприятий эксперты общались как с переселенцами, так и представителями общественных организаций, коммунальных предприятий, сотрудниками управлений соцзащиты. Специалисты проанализировали, все ли потребности переселенцев в регионе удовлетворены, и теперь представили полученные результаты и рекомендации.

Страх потерять возможность удовлетворения базовых потребностей у людей сохранился

«Страх потерять возможность удовлетворения базовых потребностей, хотя, казалось бы, пятый год войны, но у людей этот страх сохранился. И малейший намек на то, что они могут лишиться возможности доступа к воде, электричеству, доступа к каким-то продуктам питания и возможности обеспечить себе более-менее качественную жизнь, у них вызывает близкое состояние к стрессовому», – рассказывает социальный психолог Наталья Опенько о психологической составляющей конфликтов, в которые вовлечены переселенцы. Говорит, что 99,9% таких людей имеют постравматический синдром, что обостряет их реакцию на те или иные факторы. Наталья Опенько также отмечает, что наиболее ярко конфликты появляются именно в местах компактного проживания переселенцев.

«Наиболее ярко они наблюдаться именно в местах компактного проживания, потому что люди, особенно неработающие, пенсионеры, что находятся в поиске работы, они практически круглосуточно между собой общаются в очень ограниченном пространстве. Это тоже обостряет их состояние», – делится психолог результатами анализа диалоговых сессий.

Возникновению конфликтов способствуют также условия проживания в таких местах, так как компактные поселения, созданы как временное жилье, поясняет советник Минсоцполитики по вопросам ВПО в Запорожской области Анастасия Перепелица.

Есть конфликты, связанные с бытовыми причинами. Есть также конфликты между людьми и сотрудниками мест компактного проживания

«Люди живут на самом деле в неприспособленных для постоянного проживания местах. Все наши места компактного поселения рассчитаны на временное проживание. А люди там живут более 4 лет. Идет большая нагрузка на места общего пользования – на кухни, на душевые, соответственно есть конфликты, связанные с бытовыми причинами. Есть также конфликты между людьми и сотрудниками мест компактного проживания, поселения – коменданты, дежурные», – говорит эксперт.

Еще один типичный вид конфликта, в который вовлечены переселенцы на территории Запорожской области – это конфликт с государственными структурами из-за прекращения выплат пенсий в связи с попаданием переселенцев-пенсионеров в списки СБУ или «Аркана».

Когда по решению суда деньги не выплачиваются, люди просто приходят в отчаяние

«Когда по решению суда деньги не выплачиваются, люди просто приходят в отчаяние. А потом мы смотрим комментарии в социальных сетях, в средствах массовой информации, что те, кто хотел выехать, кто был за Украину, они выехали. Да нет, мы сами подталкиваем людей возвращаться, потому что нет возможности выжить, если ты не получаешь пенсию. Кроме того, что ты должен кушать, как-то одеваться, покупать медикаменты, ты должен ежемесячно платить за аренду жилья», – рассказывает Анастасия Перепелица о подобных типах конфликтных ситуаций.

На сегодняшний день в регионе, за словами экспертов, зафиксирован лишь один случай среди переселенцев, когда была восстановлена выплата и возвращена задолженность по пенсии. Добиться этого жительнице Донецка Ирине Покотиловской, живущей в Запорожье с 2014 года, помог ее опыт работы в Пенсионном фонде. Рассказывает: в марте ездила на 10 дней домой, а в июне получила уведомление, что ей не будут выплачивать пенсию как попавшей в списки «Аркана». Говорит: сразу обратилась в органы соцзащиты и получила решение комиссии о возобновлении выплат, однако в августе снова пришло уведомление об их прекращении. После этого Ирина Покотиловская самостоятельно направила запрос в органы погранслужбы, чтобы получить справу о пересечении зоны разграничения.

«Я приношу эту справку в Пенсионный фонд, даже была у начальника Пенсионного фонда Запорожской области – эта справка для них никакого значения не имеет. Как же так? У меня же все в порядке – есть дата въезда-выезда, я ничего не нарушила. Им нужно, что б исправили в базе данных. Пишу я в Министерство финансов. Потом Минфин мне отправляет, что это не их вопрос, они не ведут эту базу данных. Они отправляют мое обращение в Пенсионный фонд. Они мне пишут только, что была допущена ошибка в написании моей фамилии и дают указание Пенсионному фонду Запорожской области срочно выплатить мне всю задолженность вместе с выплатой за октябрь месяц», – делиться своим опытом переселенка.

Запорожские эксперты советуют во избежание таких конфликтов составить «дорожную карту» для переселенцев, как действовать в подобной ситуации. Рекомендуют также составить такие пояснения для перемещенных особ, что нуждаются в реструктуризации долгов по коммунальным платежам.

Эксперты также отмечают необходимость создания ресурсных центров в районах области, где вынуждено перемещённые лица смогут получить комплексную правовую и психологическую помощь без необходимости ехать за ней в областной центр. Еще одним методом профилактики конфликтов может быть, по мнению специалистов, создание в регионе выездной группы медиаторов – специалистов, не вовлеченных в проблемную ситуацию, которые смогут выезжать на места и быть переговорщиками, помогая разрешать конфликты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)