Правительство задолжало жителям неподконтрольной части Донбасса, а также переселенцам около 60 миллиардов гривен песий – таковы подсчеты представителей общественных организаций. По мнению активистов, правительство делает все, чтобы лишить людей их обоснованного законом права на пенсию. Министерство социальной политики издает внутренние постановления, которые обязывают проверять переселенцев-пенсионеров каждые 2 месяца. Только после этого им начисляют пенсию. Это нарушает закон о пенсиях, согласно которому пенсия это частная собственность человека, отмечают активисты. Они вместе с юристами разработали программу, как выплачивать пенсию переселенцам и проживающим на неподконтрольной территории. Лидеры организации «Донбасс SOS», программы «Радник з питань ВПО», фонда «Право на захист» зарегистрировали эту программу в Кабмине и Минсоцполитики.

В Украине зарегистрировано более 700 тысяч пенсионеров-переселенцев. Из них на начало 2018 года 150 тысяч человек, имеющих право на пенсию, ее не получили. Прекращали выплату за то, что выехал с места проживания более чем на 60 дней. Правительство привязало пенсию к справке переселенца. Но это противоречит закону о пенсиях, отмечают активисты.

Юристы-общественники советуют обращаться в суд, если вам прекратили выплачивать пенсию. 3 мая 2018 года Верховный суд рассмотрел образцовое дело и вернул переселенке право на пенсию, которую отказался выплачивать Пенсионный фонд.

Пенсия принадлежит человеку независимо от того, где он проживает – юристы-активисты​

Пенсию должны платить без получения справки переселенца. Пенсию должны получать и те, кто остался на неподконтрольных территориях. Государство не должно постоянно проверять место проживания выехавших из ОРДЛО, и не должно прекращать выплаты пенсий после проверок. Таковы основные принципы новой системы выплат пенсионерам, которую разработали юристы-активисты общественных правозащитных организаций. Эту систему передали в Кабмин и Минсоцполитики.

​Что делать, если пенсии не выплатили вовремя?

Советы юристов, адреса и шаблоны заявлений есть по ссылке!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)