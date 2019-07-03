Передвиборча делегація ПАРЄ достроково поїхала з України

Делегація парламентаріїв ПАРЄ, які прибули в Україну для оцінки ситуації перед виборами, вирішила достроково залишити країну після того, як український парламент відкликав запрошення на вибори для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАРЄ.

Представники ПАРЄ перебували в Україні 2 і 3 липня і провели зустрічі з лідерами і представниками низки партій, що беруть участь у виборах, представниками громадянського суспільства і ЗМІ, командою ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами і дипломатами, які базуються в Києві.

Інші зустрічі скасували, йдеться в повідомленні.

2 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

«Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будь-яким чином – не припустимий», – написав Парубій у Facebook 2 липня і оприлюднив копію відповідного листа до президента ПАРЄ.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є висловила жаль з приводу рішення українського парламенту і додала, що Україна, «як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов’язання запрошувати асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами».

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.