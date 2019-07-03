Президент ПАРЄ: Україна має зобов’язання запрошувати спостерігачів асамблеї на вибори

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є висловила жаль з приводу рішення українського парламенту, який відкликав своє запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, у відповідь на лист спікера Верховної Ради України Андрія Парубія президент ПАРЄ наголосила, що асамблея від 1994 року співпрацювала з Україною в спостереженні за виборами, і це дозволило «істотно поліпшити» законодавчу базу країни і виборчу практику.

«Мушу наголосити, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов’язання запрошувати асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами», – додала вона.

Президент ПАРЄ заявила, що готова обговорювати і поліпшувати відносини між асамблеєю й українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.

2 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

«Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будь-яким чином – не припустимий», – написав Парубій у Facebook 2 липня і оприлюднив копію відповідного листа до президента ПАРЄ.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.