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02 Липень 2019, Київ 20:43
Новини | Міжнародні

Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік – речник

Сума склала близько 33 мільйонів євро

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Росія заплатила внесок до бюджету Ради Європи за 2019 рік, повідомляють російські державні агенції новин із посиланням на прес-секретаря організації Деніеля Гольтген.

Він уточнив, що сума склала близько 33 мільйонів євро.

У коментарі агенції AFP Гольтген висловив сподівання, що борг за 2017 і 2018 роки також буде погашений.

Від 2017 року Росія не платила внески в бюджет Ради Європи. Причиною цього влада країни називала обмеження в правах російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, через що вона з 2015 року не брала участі в роботі сесій ПАРЄ. Права були обмежені через анексію Криму й підтримку Росією бойовиків на сході України.

Сума боргу за 2017, 2018 і 2019 роки склала близько 85 мільйонів євро. На нещодавній сесії ПАРЄ ухвалила рішення повернути російській делегації повноваження в повному обсязі – незважаючи на протест делегатів від України й низки інших країн.

Чи виплатить Росія борг за 2017 і 2018 роки і коли це станеться – поки що неясно. Раніше в МЗС Росії заявляли, що гроші будуть виплачені після повного відновлення прав делегації в ПАРЄ.

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