Парламентська сага. Як три Кононенки проти чотирьох Дуби(і)нських за 94-й округ б'ються

94-й округ на Київщині вже оповитий передвиборчими легендами та скандалами. Так в Обухові, Василькові та районах цьогоріч 42 кандидати-мажоритарники вирішили поборотися за одне-єдине крісло у Верховній Раді. Серед них, зокрема, журналіст-блогер Олександр Дубінський та народні депутати Ігор Кононенко і Ігор Мосійчук. Ключові кандидати вже давно перебувають на стадії використання «важкої артилерії» брудних політтехнологій, а місцеві виборці лише з подивом за цим спостерігають. Як і більшість українських автошляхів, траса Київ-Обухів зараз усіяна десятками білбордів з політичною агітацією. Серед них є як добре відомі обличчя та партії, так і абсолютно нові. Утім, дорогою до Обухова можна ознайомитись ще й з усім спектром політичних технологій – зокрема точним копіюванням стилістики ключових кандидатів на цьому окрузі та створенням їхніх «клонів» не лише у виборчих бюлетенях, але й у візуальній агітації. Місто Обухів на Київщині є центром 94-го округу, до нього також входить Васильків та райони – загалом близько 150 тисяч виборців. Цей округ став найбільшим не лише за кількістю зареєстрованих кандидатів-мажоритарників, але й за кількістю технічних кандидатів, а передвиборчу боротьбу на ньому спостерігачі вже назвали однією з найбрудніших. Так, у списку мажоритарних кандидатів є три особи з прізвищем Дубинський і один Дубінський (кандидат від пропрезидентської партії «Слуга народу» – ред.), три Кононенки (один з них – близький соратник Петра Порошенка – ред.) і один Кононко, а також 4 «клони» партії «Слуга народу», які зазначені як «ПП «Слуга народу», «ГО «Слуга народу» тощо.

Політичні оглядачі вважають, що саме на цьому окрузі може розгорнутися найзапекліша боротьба за депутатський мандат вже під час підрахунку голосів та проводять паралель з виборами 2015 року у 205-му окрузі, де тоді протистояння тривало між пропрезидентським кандидатом Сергієм Березенком та Геннадієм Корбаном, соратником олігарха Ігоря Коломойського. Більшості обухівців, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, перспектива зриву виборів зовсім не подобається та навіть лякає. «Тут такі ресурси залучені, що не знаю, як стара влада погодиться це все втратити. Бій буде не на життя, а на смерть», – із занепокоєнням прогнозує місцевий житель Олександр. Попри велику кількість зареєстрованих кандидатів та навіть скандального Ігоря Мосійчука серед них, і місцеві жителі, і спостерігачі розуміють, що головними опонентами на окрузі є лише двоє – Олександр Дубінський від «Слуги народу» та самовисуванець Ігор Кононенко, колишній співголова фракції «БПП» та давній соратник Петра Порошенка. У боях за округ Дубінський розповідає на зустрічах з електоратом про «оборудки Кононенка» та «розкрадання держкоштів», а Кононенко використовує технологію «двійників» Дубінського та чорного піару.

​Васильківські пристрасті У центрі Василькова ввечері доволі людно – тут розташовані численні магазини, банки, кафе. Порожнього місця на стінах будівель майже не знайти – все щільно завішано не так рекламою товарів, як політичною агітацією. Попри те, що на центральній площі є кілька наметів від партії «Батьківщини» та сітілайти партії «Голос», візуально перевага належить кандидату-самовисуванцю Сергію Дронову, брат якого голова правління АТ «Київоблгаз». Портрети кандидата скрізь, у своїй кампанії він теж любить використовувати зелені кольори. Невеликі листівки від Дронова є навіть у деяких кафе. В одному з них на кожному столику бачимо такі агітматеріали. На запитання про цю агітацію, власник кафе Георгій відповів: «Це мене просто попросили розкласти, ну я і не відмовив. Утім, насправді, я підтримую іншого. Президентського кандидата Дубінського – бо старі вори просто набридли. У нас у місті більшість так думають – нехай невідоме, аби тільки не ці корупціонери». Хоч чоловік і переконаний у перемозі свого кандидати, але визнає, що битва буде непростою. «Ані Кононенко, ані Романюк так просто не здадуться», – пояснює він.

Про зв'язок Ігоря Кононенка з Віктором Романюком, який на минулих виборах переміг на цьому окрузі від «Народного фронту», і журналісти, і спостерігачі писали вже не раз. У 2018 році Романюк на свій округ отримав 105,9 мільйона гривень субвенцій на розвиток регіону – це половина суми усіх державних коштів, залучених мажоритарниками на Київщині. Рух «Чесно» зазначає, що на деяких збудованих на ці кошти об’єктах «піарився» Ігор Кононенко, чим, вочевидь, готував собі майданчик для перемоги на 94-му окрузі. «О, новий асфальт поклали?! Коли встигли?» –​ з подивом звертається жінка до перехожих. «Та то вчора зробили. Певно, хтось з кандидатів», – відповідає їй інша жінка, що проходить повз. Дійсно, стійкий запах бітуму вказує на те, що кілька десятків метрів тротуару на центральній вулиці Василькова поклали напередодні. Чи то збіг, чи то, справді, вибори – напевно важко сказати. Однак, місцеві жителі одразу проводять паралель між політичними процесами та діями місцевої влади. «Слуга народу» Дубінський та його клони Через деякий час на центральній вулиці Василькова в оточені знімальної групи, помічників та чисельної охорони з'являється і сам Олександр Дубінський. Він відомий тим, що останнім часом був журналістом-розслідувачем на телеканалі «1+1», що належить олігарху Ігорю Коломойському. Більшість його розслідувань стосувалися корупційних схем часів президентства Петра Порошенка. У білій сорочці, чорних штанях та білих кросівках він крокує вулицею, зупиняється і говорить з кимось із перехожих, роздає свої листівки, хтось іноді навіть просить зробити з ним фото.

​Про те, що Олександр Дубінський балотуватиметься за цим округом від партії «Слуга народу», стало відомо ще на першому з'їзді політсили у червні. Ані у команді партії, ані сам Дубінський не заперечують, що головна їхня мета не просто перемогти на окрузі, а не дати потрапити до парламенту скандальному політику Ігорю Кононенку. Власне, у таборі Кононенка теж визнають, що їхній головний конкурент – це Дубінський. Стіни та паркани Василькова багато розповідають про Олександра Дубінського. Наліпки, плакати, листівки з карикатурами кандидата викривають начебто темні сторони його минулого та біографії. Сам Дубінський вважає, що як чорний піар, так і реєстрація кандидатів-клонів справа рук штабу Ігоря Кононенка. Одного такого кандидата з прізвищем Дубинський Дубінський розшукав та змусив знятися з виборів. За його словами, Дубинського підкупив саме Кононенко, а правоохоронні органи вже відкрили провадження за цим фактом. Утім, звідки і на чию користь взялося стільки кандидатів з прізвищем Кононенко досі незрозуміло.

​Коли прогулянка центром Василькова завершена, Олександр Дубінський з командою сідає у брендовий автобус зі своїм портретом та надписом «Допоможемо Зеленському виграти третій тур» і рушає до спального району міста. На нього там вже чекають близько десятка місцевих жителів. В основному, люди емоційно жаліються йому на погану роботу поліції та комунальних служб міста. На що Дубінський намагається відповісти роз'ясненням про компетенції народного депутата. Коротку розмову перериває сильна злива, що збоку виглядає як полегшення для деяких учасників зустрічі. Далі – зустріч з електоратом у місцевому будинку культури. На неї зібралося близько сотні людей – усі виголошують однаковий перелік проблем в окрузі: свавілля правоохоронців, бездіяльність місцевої влади, корупція та рейдерські захоплення.

«Васильківщина – це мекка рейдерських захоплень! Рейдерів «кришує» поліція. Хто нам допоможе?» – у розпачі вигукує одна з жінок, що прийшла на зустріч. Зала підтримує її оплесками. Утім, Дубінський не дає якихось конкретних обіцянок, лише вказує на те, що зміни відбудуться після виборів, бо він переконаний, що Кононенка у парламенті більше не буде. «Сірий кардинал» Ігор Кононенко На відміну від Дубінського, активну підготовку до виборів Ігор Кононенко на 94-му окрузі розпочав ще кілька років тому. Таку свою активність сам Кононенко пояснив у коментарі руху «Чесно» тим, що «він як голова партійної організації Київської області працює в усій області». Утім, спостерігачі проаналізували діяльність депутата та виявили, що така активність у нього лише на 94-му окрузі. Згодом, Віктор Романюк, який ще раз висуває свою кандидатуру на цьому окрузі, восени 2018 року написав у коментарі руху «Чесно»: «Президент йому (Кононенку – ред.) сказав готувати «запасний» аеродром, бо занадто засхематозився». Вочевидь, після чисельних корупційних скандалів довкола Ігоря Кононенка та оточення попереднього президента Петра Порошенка так і було. Хоча, офіційно Кононенко своє самостійне висунення по мажоритарці прокоментував бажанням дати дорогу молодим у партійному списку оновленої «БПП» –​ «Європейської солідарності» («ЄС»). Примітно, що на 94-му окрузі від «ЄС» кандидатів нема.

Найбільша присутність Кононенка-кандидата відчувається в Обухові. Центральна вулиця міста по обидва боки вкрита його політичною агітацією. На цих білбордах у корпоративних кольорах колишньої «Солідарності» Ігор Кононенко переконує, що він несе «енергію змін», яку треба зберегти. Ці меседжі проілюстровані фотографіями інфраструктурних об'єктів – школами, дорогами, спортивними майданчиками – які начебто збудовані за його підтримки. Громадська приймальня Ігоря Кононенка, як чинного народного депутата що відкрита тут з 2017 року, розташована у сусідній будівлі з міською радою. Радіо Свобода її відвідало. Тут працює кілька людей, вони приймають звернення від громадян. Здебільшого ці звернення стосуються надання юридичної допомоги в отриманні документів чи соціальної допомоги. Як пояснили у приймальні, вони мають обмежене коло зобов'язань та про перебіг передвиборчої кампанії Кононенка-кандидата нічого не знають. «Ми лише збираємо заяви від населення та передаємо їх Ігорю Віталійовичу», – запевнила одна з працівниць. Ані де розташований штаб кандидата, ані яку саме роботу на окрузі він проводить, зараз у приймальні не знають.

Утім, протягом тижня перед виборами Ігор Кононенко особливо активно відвідував різні населені пункти округу та проводив зустрічі зі своїм електоратом – на спортмайданчиках, у будинках для літніх людей, у дворах спальних районів та навіть на місцевих ринках. Про ці зустрічі Кононенко багато звітував у себе на сторінках фейсбуку. Усі обвинувачення на свою адресу у підкупі виборців Ігор Кононенко називає «брудними технологіями своїх політичних опонентів». Кононенко вважає, що всі технології на окрузі спрямовані на знищення його репутації. «Реєстрація кандидатами групи журналістів-розслідувачів з «плюсів», які відкрито заявляють, що ідуть проти мене. Реєстрація двійників. Тиск правоохоронних органів на мою команду. Брехня поширюється щодня. Адже це їхня робота – продукувати фейки», – заявив нещодавно Кононенко.

«Стоп насилля» і Мосійчук На ранок 18 липня ще один кандидат на окрузі, скандально відомий народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що знімає свою кандидатуру з перегонів. Він заявив, що викрив схему підкупу командою Кононенка технічних кандидатів. За словами Мосійчука, йому самому таким чином запропонували висунутися на цьому окрузі, щоб відтягти голоси у Дубінського, а згодом пропонували гроші, щоб він знявся з виборів. Мосійчук переконує, що все це зробив заради викриття Ігоря Кононенка, на якого вже підготував позов до правоохоронних органів. Через це Мосійчук переконує, що свою місію на окрузі вже виконав та просить виборців замість нього підтримати Олександра Дубінського, «хоч той і є його ідеологічним опонентом». Дивним чином, риторика Кононенка щодо поширення фейків проти нього та телеканал «1+1» збігається з гаслами начебто соціальної кампанії «Стоп насилля», що охопила 94-й округ останнім тижнем. Білборди і плакати із зображеннями сцен родинного насильства та гаслами «Захисти свою родину» спочатку здаються справжньою соціальною рекламою. Утім, дрібнішим шрифтом нижче написано щось про медіанасильство та «не допусти провокаторів у свою родину».

В одну ніч на білбордах в Обухові, на яких ще вчора була політична агітація від Ігоря Кононенка, з'явилися зображення кампанії «Стоп насилля». Масштаб і мета цієї кампанії стає зрозумілою упродовж дня. Якоїсь миті листівки з такою ж стилістикою і гаслами «Стоп Дубінський. Скажи НІ провокатору Дубінському. Захисти себе, скажи Дубінському стоп! Зупини 1+1 провокаторів» заполонили центр Обухова. Кілька молодиків, ховаючись від камер, почали роздавати їх усім перехожим. «Що це?» – запитую. «Це проти Дубінського. Він поганий», – тікаючи від мене, відповідає чоловік.

Згодом вдалося знайти більш комунікабельного промоутера, який сказав, що нічого не знає про те, хто такий Дубінський та хто замовник. «Пообіцяли 500 гривень, якщо роздам пачку. От беріть тепер!» – простягає листівку та йде далі. Тут же на площу, де роздають ці листівки, під'їхав брендовий автобус «Слуги народу» і почав видавати усім охочим екоторбинки з великими зеленими літерами «Зе!».