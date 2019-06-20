КСУ підтвердив обґрунтованість позиції Зеленського – представник президента

Представник президента України в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що рішення суду щодо конституційності указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради підтвердило «обґрунтованість юридичної позиції» президента.

«При підготовці указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно, і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», – заявив він у коментарі, поширеному сайтом глави держави.

Представник президента в суді додав, що Конституційний суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права.

Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Про це сайт суду повідомив увечері 20 червня.

«Конституційний суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», – наголошується в інформації на сайті суду.

Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Позачергові парламентські вибори, згідно з указом президента, призначені на 21 липня цього року.

23 травня указ набрав чинності після опублікування в «Урядовому кур’єрі», наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень Ради. Вони попросили розглянути це подання впродовж місяця.

29 травня КСУ відкрив провадження у справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині.