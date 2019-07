Зеленський готовий до коаліційних переговорів із Вакарчуком – світова преса

Британське періодичне видання The Times розглядає успіх партії «Слуга Народу» на позачергових парламентських виборах в Україні. Часопис Великої Британії The Guardian заторкує питання перспективи того, що рок-зірка може стати прем’єр-міністром України, після того, як президентом став комедійний актор. Американський щоденник The Washington Post пише про те, що президeнт України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полоненими.

Один з провідних часописів Великої Британії The Times вміщує матеріал «Перемога на українських виборах надає президентові-коміку нову більшість». Лондонський часопис повідомляє, що президент України, який попередньо був коміком, готується увійти до коаліційних переговорів з партією, яку очолює найвідоміша рок-зірка України. Згідно з екзит-полами, на які посилається видання, партія президента Зеленського «Слуга Народу», набирає до 44% голосів виборців. Як очікується, саме ця політична сила очолить коаліцію у Верховній Раді, яка дозволить президентові сформувати новий уряд і просувати закони.

Володимир Зеленський заявив, що з задоволенням розпочне переговори щодо коаліції зі Святославом Вакарчуком, вокалістом надзвичайно популярного гурту «Океан Ельзи», який, у свою чергу очолює новостворену партію «Голос». Ця партія також повідомила, що готова висунути кандидатуру Вакарчука на посаду прем’єр-міністра.

The Times пише, що Володимир Зеленський заприсягся дати раду з війною проти підтримуваних Росією сепаратистів на сході, викорінити корупцію та поліпшити рівень життя українців. Він також пообіцяв здійснити реформи поліції та системи судочинства, а також провести референдуми щодо членства у НАТО, якщо перспектива членства стане реальною.

Лондонський часопис пише, що Зеленський здобув вплив поміж багатьох виборців. Далі видання наводить слова українського політичного оглядача Володимира Фесенка, який каже, що Зеленський нині має «медовий місяць» свого президентства. Його гостра критика місцевих керівників спрямована на те, аби продемонструвати, що він – господар країни, і багатьом людям це подобається. Фесенко також висловлює прогноз, що справжнім випробуванням для Фесенка має стати зима, коли українці отримають свої рахунки за опалення.

«Перемога на українських виборах надає президентові-коміку нову більшість»:

Британське періодичне видання The Guardian друкує статтю «Українські вибори: рок-зірка готова до коаліційних переговорів з коміком, який став президентом». Британське видання пише, що якби не було досить того, що президентом України став комедійний актор, Україна на додаток ще й може отримати рок-зірку як потенційного політичного керівника. Часопис пояснює, що йдеться про Святослава Вакарчука, 44-річного соліста гурту «Океан Ельзи», очолювана яким політична партія «Голос» набирає 6% голосів виборців, за даними екзит-полів. Сам Вакарчук, як зазначає лондонська газета, заповнив виборчий список своєї партії молодими професіоналами, багато з яких дістали освіту на Заході. Вакарчук також заборонив членство у партії для нинішніх і колишніх українських законодавців.

The Guardian пише, що Святослав Вакарчук не припинив концертні виступи під час виборчої кампанії, перетворивши свої концерти на важливу частину агітаційної діяльності своєї партії. Хоча партію Вакарчука «Голос» було засновано лише два місяці тому, сам Святослав вже давно розглядав продовження своєї кар’єри у політиці. Він підтримував прозахідну Помаранчеву революцію 2004 року і здобув місце в українському парламенті 2007 року. Проте десь вже за рік Вакарчук відмовився від депутатства, розчарувавшись політикою.

Британська газета додає, що 2014 року Вакарчук також палко підтримав революцію на Майдані. Він також заявив, що бажає аби Україна стала членом Європейського союзу і НАТО. Разом з успішною музичною кар’єрою, впродовж якої він записав 9 альбомів, Вакарчук також займався науковою діяльністю у царині фізики. 2015 року Вакарчук навчався у Єльському університеті у США, а також 2018 року пройшов курс у Стенфордському університеті у Сполучених Штатах.

«Ви думаєте, що це проблема Сполученого Королівства та США, коли ними керують ідіоти, які не здатні керувати – але потім нам нагадують, що світ широкий таки дегенерує»:

Американський щоденник The Washington Post публікує матеріал «Президент України каже, що підтримує обмін полоненими з Росією». Столичний часопис США зазначає, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий відпустити ув’язненого в Україні російського журналіста в обмін на українського кінорежисера, якого кинули до в’язниці росіяни. Газета наголошує, що все це стало наслідком тижня «човникової дипломатії», коли українська і російська омбудсмени з питань прав людини провели переговори у Києві і Москві. Вашингтонське видання висловлює припущення, що великий обмін полоненими може надати поштовху партії президента Зеленського на передчасних парламентських виборах в Україні.

The Washington Post пише, що десятки українців постали перед судом за наказом російської влади, що широко розглядається як політично вмотивовані справи. На додаток, десятки громадян Росії та прихильників проросійських сепаратистів на сході України перебувають у в’язницях в Україні за звинуваченнями у зраді та роздмухуванні сепаратизму.

Новачок політичної сцени і колишній комедійний актор Володимир Зеленський, як зазначає газета, заявив, що звільнення українців, які перебувають в ув’язненні у Росії, постає одним з найнагальніших пріоритетів його президентства. Зеленський запропонував звільнити російського журналіста Кирила Вишинського в обмін на звільнення у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова. Однак вашингтонський щоденник додає, що суд у Києві ухвалив рішення, що Вишинський залишатиметься під вартою до вересня поточного року.

«Великий обмін полоненими може надати великого поштовху партії Зеленського на дострокових парламентських виборах»: