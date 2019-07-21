Вибори парламенту 2019. Заяви партій, які за даними екзит-полів проходять до Верховної Ради

Згідно з даними національного екзит-полу, поведеного на виході з дільниць (станом на 18:00), до Верховної Ради України дев’ятого скликання проходять п’ять партій:

«Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Ці політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.

Радіо Свобода зібрало перші заяви керівників цих п’яти партій з огляду на оприлюднені результати екзит-полів.

«Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський у виборчому штабі партії «Слуга народу» прокоментував результати екзит-полів, оголошені після закриття дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради.

«Це символічний результат, 73% було б краще, але ми вдячні народові України за підтримку, за дуже велику довіру до нашої партії, партії «Слуга народу». Хочу подякувати нашій великій команді: Разумков молодець, усі молодці… Це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо… Пріоритети для нас – припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що запрошує очільника партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем’єр-міністра.

«Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем’єра Вакарчука – це питання до нього, тому що це велика відповідальність», – сказав президент.

Читайте також: Україна обрала Раду-9. Живий блог​

«Опозиційна платформа – За життя»

Один із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук звинуватив колишніх політичних партнерів у веденні кампанії проти своєї політичної сили.

«Ми задоволені результатом, але задоволені не до кінця. Ми критично ставимося… до того, що ви зараз бачите у вигляді цифр, все-таки це результати екзит-полів на 18-у годину, гадаю, що вони зміняться», – сказав Медведчук у виборчому штабі «Опозиційної платформи – За життя».

«Зараз настає дуже серйозний етап боротьби, розслаблятися не можна і святкувати не можна, тому що та кампанія була щодо нас і велася під час виборчої кампанії, ті порушення йдуть у першу чергу від колишніх наших колег, від «Опозиційного блоку», який, на жаль, посів дуже брудну нішу в своїй боротьбі проти нас. Вони дійшли до того, що один із роликів, який активно обертається в соцмережах – де Юрій Бойко закликає голосувати за перший номер, «Опозиційний блок», – наголосив Медведчук.

«Європейська солідарність»

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що його політична сила докладе всіх зусиль, щоб виправдати довіру, надану виборцями.

«Хочу звернутися до всіх українців ... дорогі друзі, піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився, і я хочу подякувати. Подякувати нашій команді, подякувати всім і кожному, хто сьогодні віддав голос за «Європейську солідарність», – ви великі молодці», – сказав Порошенко.

Він запевнив: «Ми зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку нашій команді, найкращій команді, ви надали».

Проєвропейські партії, які не побажали об'єднати зусилля на позачергових виборах до Верховної Ради і не подолали 5-відсоткового прохідного бар'єру, розпорошили від 10 до 15% голосів, заявляє лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко.

«На жаль, нас, а не «Опозиційну платформу», атакували і деякі партії проєвропейської патріотичної спрямованості. Там вони загрозу для державності не бачили... Така лінія поведінки наших опонентів точно не сподобалася виборцям», – сказав п’ятий президент.

Він зазначив, що ці партії, за результатами екзип-полів, не долають 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту.

«Шкода. Тому що вони розпорошили від 10 до 15% голосів. Голосів, які зараз перерозподілятимуться на користь інших партій, зокрема і проросійських», – заявив лідер «Європейської солідарності».

Партія «Європейська солідарність» бачить своїм головним партнером у новій Верховній Раді політичну силу «Голос».

«Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію «Голос», – сказав Порошенко.

Він назвав основним завданням проєвропейських партій не допустити до влади «окупаційну платформу», маючи на увазі партію «Опозиційна платформа – За життя».

«Батьківщина»

Склад майбутньої парламентської коаліції залежить виключно від президента України Володимира Зеленського, чия партія «Слуга народу» набрала найбільшу кількість голосів на позачергових парламентських виборах, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Те, якою буде коаліція, залежить зараз від президента Володимира Зеленського», – сказала Тимошенко на брифінгу у виборчому штабі «Батьківщини».

Вона наголосила, що у Зеленського та його партії є повне право формувати парламентську коаліцію, так, як вони вважають за потрібне, і відповідальність за це лежить на президентові.

Читайте також: Всі результати екзит-полів: якою буде Верховна Рада​

«Голос»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що люди проголосували за зміни, його партія рада бути частиною змін.

«З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін», – сказав він на брифінгу в штабі після оголошення перших результатів екзит-полів.

Відповідаючи на запитання, чи готова партія «Голос» входити в коаліцію з партією «Слуга народу», і чи є у партії кандидатури на прем’єр-міністра і спікера Верховної Ради, Вакарчук сказав: «Ми готові брати на себе відповідальність і готові до будь-яких посад».

Він зазначив, що до переговорів партія буде готова після оголошення офіційних результатів виборів.

А заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що «Голос» готовий на коаліцію з новими політичними силами, якщо за ними не стоятимуть олігархи та корупційний інтерес.

«Для нас не важливі бренди і персоналії, важлива лише коаліційна угода. Якщо Порошенко і Тимошенко зможуть щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми готові навіть з ними вести переговори», – сказав Юрчишин.