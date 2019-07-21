Разумков, Парубій, Вакарчук, Порошенко, Зеленський і пересічні виборці. Репортаж із київських дільниць

Явка у майже 20% та понад 600 порушень станом на обід – таку інформацію надають в ЦВК та Національній поліції. Українці в неділю обирають новий парламент на позачергових виборах до Ради. Як голосують на виборчих дільницях у Києві та про що говорять президент і кандидати у депутати дізнавалося Радіо Свобода.

27 виборчих дільниць в Україні відкрилися із запізненням, серед них 5 – у Києві. Втім ситуація налагодилася і уже станом на обід виборці показують явку у 20% (за інформацією ЦВК).

Своїм правом проголосувати скористалися і політики, яких соціологи називають фаворитами передвиборчої гонки.

Поствибори

Під час спілкування з журналістами кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що допускає своє спікерство в новій Верховній Раді. Втім про це ще рано говорити, додає він.

«Я думаю, що все можливо, але сьогодні, у день голосування, поки що про це рано говорити».

Свої перші припущення висловив чинний глава парламенту Андрій Парубій, який теж балотується у Верховну Раду 9-го скликання. Він запевнив, що апарат Верховної Ради уже готовий до активної роботи, а перше засідання уже нового скликання слід чекати на кінець серпня, початок вересня.

«Кінець серпня, початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат Верховної Ради готовий до активної роботи»

Свої припущення не захотів висловлювати автор вислову «Все буде добре» (до речі, на цьому він акцентував увагу) Святослав Вакарчук.

«Я не оракул, щоб щось прогнозувати», – сказав у коментарі Радіо Свобода Вакарчук. Пізніше пояснив, за яких умов його політична сила братиме участь у формуванні коаліції нового парламенту.

«Я думаю, що всі питання про коаліцію потрібно буде задавати тоді, коли ми насправді побачимо: конфігурацію всіх сил у Верховній Раді. По-друге, коли буде окреслено пункти коаліційної угоди. Тому, що коаліція формується не просто тому, що хтось комусь подобається, а тому, що є певні пункти коаліційної угоди, які усі учасники готові підписати і за які вони готові нести відповідальність, які вони вважають правильними для зміни у країні і під них підбирається уряд».

На запитання Радіо Свобода, з ким об’єднуватиметься політсила Петра Порошенка – він пояснив, що співпрацюватимуть виключно з тими, хто триматиме курс у Європейський союз та НАТО.

Як голосували політики?

Дмитро Разумков прийшов у звичайному костюмі, втім зустрів десятки камер і невдоволену бабусю.

«Ви проросійські, ви проросійські», – казала бабця йому.

«Ви, напевне, неправильно розумієте нашу позицію», – апелював Разумков бабусі.

​Реєстрація. Бюлетень. Голосування.

Десятки юних людей у вишиванці вилаштувалися під входом у Будинок офіцерів. Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю разом із своєю сім’єю – у повному складі. Разом із групою підтримки під аплодисменти зайшов на виборчу дільницю.

Наче по команді уся сім’я синхронно вкинула бюлетені в урну.

«Я проголосував за ЄС, за НАТО, за європейську, євроатлантичну країну. Країну, яка точно рухається вперед. Буду підтримувати всіх, хто підтримувати рух країни і наш рух в Європейський Союз. І буду давати рішучу відсіч тим, хто буде намагатися зупинити нас».

В старих кросівках, джинсах та білій сорочці. Під руку з дружиною на виборчу дільницю прийшов Святослав Вакарчук. Його чекали там десятки камер і журналістів.

«Ми голосували за майбутнє і голосували за зміни, голосували за нову політику. Стара політика показала себе за 28 років. Прийшов час змінити цю політику», – сказав Вакарчук.

Президент України Володимир Зеленський як завжди у супроводі натовпу з журналістів, телекамер і державної охорони. Свій вибір він робив у приміщенні Коледжу морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту.

Крім запливу у басейні й нових облич, Зеленський говорив і про посади в уряді, зокрема про призначення прем’єр-міністра України.

«Я вважаю, що це повинна бути людина... Абсолютно професійний економіст, який не повинен мати жодного політичного рішення. Я би дуже хотів, аби це була абсолютно незалежна людина, котра ніколи не була ні прем’єр-міністром, ні спікером, ні лідером будь-якої фракції. Чесно скажу – проводжу уже такі консультації, на скільки я маю таке право. Хочу мати бачення», – заявив журналістам Зеленський.

«Прості люди»

Серед іншого на цих же дільницях голосують звичайні виборці, серед яких в більшості люди похилого віку.

«Я хочу, аби було краще. Правильно хтось тут сказав. Щоб не їхали (з України, – ред.), щоб не усі покинули. І щось потрібно робити. А ми товчемося, як не знаю що, і більше нічого. І чекаємо манну з неба», – ділиться думками киянка Ніна, яка розглядає кандидатури по мажоритарному списку. Каже, що за своє життя ще жодні вибори не пропускала.

Втім є і молодь. Надія прийшла разом із своїм другом на дільницю. Теж зупинилася біля інформаційних стендів. Каже, з вибором визначилася і зі здивуванням сприймає запитання: чому прийшли на вибори?

«Тому, що це моє майбутнє. І майбутнє залежить не тільки від депутатів, а й від нас усіх».

Проте погоджується з тим, що серед її друзів явка на вибори не висока і все виглядає доволі сумно. Частина за кордоном, інші – на відпочинку. Є певні незручності з розташуванням дільниць за кордоном.

Втім про зручність на виборах цього року у Києві говорять інші двоє молодиків. Вони прийшли на вибори, адже, кажуть – це їхній обов’язок. Але погоджуються, що вони швидше виняток у своєму оточенні, ніж правило. Адже не усі друзі того ж віку йдуть на вибори.

«Простіше сказати, що вони там усі крадуть, а я ось такий розумний. Насправді – це лінь. Інтелектуальна лінь», – ділиться киянин Микола.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.