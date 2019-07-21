Всі результати екзит-полів: якою буде Верховна Рада

З 20:00 21 липня почали з'являтися перші результати голосування на дострокових парламентських виборах-2019. Але це лише неофіційні, приблизні результати на основі соцопитувань, а точніше – дані екзит-полів. В Україні відбулися чотири загальнонаціональні екзит-поли (опитування виборців на виході з дільниць). Їхні цифри ніколи повністю не збігаються із офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати перегонів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2%.

До Верховної Ради (попередньо) проходять п'ять політичних партій, враховуючи прохідний бар'єр 5%, засвідчили опитування декількох тисяч українців на виході з дільниць в усіх регіонах держави. Такі опитування відбулися в рамках екзит-полів. Втім, кожен з чотирьох найбільших екзит-полів дав дещо відмінні результати.

Національний екзит-пол

«Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

«Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%

«Сила і честь» – 4,4%

Так голосували українці, опитані в межах Нацоінального екзит-полу. За два десятиліття свого існування він став постійною платформою для опитування виборців. Національний екзит-пол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали свої зусилля фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, КМІС та «Центр Разумкова». Ці організації мають досвід проведення 17 екзит-полів в Україні, починаючи з 1998 року.

«Мета проекту — забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем Наглядової Ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти», – повідомляють організатори.

Екзит-пол охопив дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.

Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, їхня частка в тому чи іншому регіоні відповідає його частці населення.

Опитали близько 13 000 респондентів, приблизно по 43 респондента на виході з кожної дільниці.

Опитування проводять 800 інтерв'юерів (по 2-3 на дільницю), які пройшли спеціальне навчання та мають спеціальні бейджі з символікою Національного екзит-полу.

Учасники екзит-полу додають, що похибка не перевищує 2,5% для партій-лідерів, або 0,5–1% для інших партій.

О 22:00 на пресконференції в агенції «Укрінформ» оприлюднять уточнені дані Національного екзит-полу. Зазвичай на цей час організатори мають остаточні цифри щодо вибору українців, які взяли участь в опитуванні.

Результати екзит-полу можна побачити на його офіційному сайті, на сайтах його трьох організаторів та на їхніх сторінках у соцмережах та на сайті Радіо Свобода.

Результати опублікували також «Громадське», «UA Суспільне мовлення», телеканали «Еспресо», «24 канал», «СТБ», «Новий канал» та ICTV.

Опитування EXIT POLL

«Слуга народу» – 44,71%

«Опозиційна платформа – За життя» – 12,24%

«Європейська солідарність» – 8,54%

«Батьківщина» – 7,56%

«Голос» – 5,94%

«Сила і честь» – 3,67%

Такими є підсумки опитування EXIT POLL, яке спільно проводили центр «СОЦИС» та «Комітет виборців України».

«Опитування виборців на виході з виборчих дільниць дасть можливість поглибити знання стосовно електоральних настроїв населення, а також оперативно одержати попередні результати виборів, забезпечити громадський контроль за їхнім проведенням», – пояснюють свої цілі організатори екзит-полу.

Для опитування випадковим чином обрали 360 дільниць в усіх регіонах України, крім окупованих Криму та частини Донбасу. Організатори планують опитати на виході з дільниць 14 тисяч українців.

Узагальнені дані екзит-полу є на сайтах КВУ та центру «СОЦИС», а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Екзит-пол телеканалу «112 Україна»

«Слуга народу» – 42,7%

«Опозиційна платформа – За життя» – 12,9%

«Європейська солідарність» – 8,8%

«Батьківщина» – 8,5%

«Голос» – 6,5%

«Сила і честь» – 3,9%

Це дослідження є наймасштабнішим з-поміж українських екзит-полів, та одним із найточніших.

Цього разу опитування для «112 каналу» проводять «Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA» (Австрія) та центр «Соціальний моніторинг» (Україна).

​Опитування охоплює 500 дільниць та приблизно 25 тисяч виборців. Похибка не має перевищити 2,4%. Цікаво, що половину з цих людей опитували усно, половину – за принципом «таємного голосування»: на виході з дільниці соціологи давали виборцям власний «бюлетень», який вони заповнювали і вкидали в скриньку організаторів екзит-полу.

Результати опитування оприлюднили під час виборчого телемарафону «Хто?» в ефірі «112 Україна» та на платформах телеканалу в соцмережах.

​Екзит-пол «ТСН»

«Слуга народу» – 44,4%

«Опозиційна платформа – За життя» – 12,5%

«Європейська солідарність» – 8,5%

«Батьківщина» – 7,7%

«Голос» – 6,0%

Це дослідження провели на замовлення «1+1 медіа» компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

Результати екзит-полу пролунали в ефірі «ТСН», під час телемарафону «Вибір країни», а також – з'явилися на платформах «Телевізійної служби новин» у соцмережах.

Порушення під час екзит-полів

Подекуди проведення екзит-полів не обійшлося без порушень.Так на Чернігівщині штаб одного з кандидатів звинуватив інтерв’юерів громадської організації «Прозора політика» в підкупі виборців. Наслідком стало масове вилучення планшетів і затримка інтерв’юерів представниками Національної поліції. Представники штабу іншого кандидата звинувачують представників Національної поліції у втручанні у виборчий процес та перешкоджанні роботі екзит-полу, повідомляє «Комітет виборців України».

Окремі особи у соцмережах прямо чи завуальовано оприлюднюють цифри, які нібито є попередніми результатами екзит-полів. Такі повідомлення є порушенням закону, а витоки даних екзит-полів є неофіційними та недостовірними, наголошують організатори Національного екзит-полу.

Попри це в ЦВК заявили, що позачергові парламентські вибори в Україні проходять у штатному режимі.

21 липня в Україні пройшло голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

За даними ЦВК, вибори відбулися у 199 округах на 29 тисячах 885 виборчих дільницях. Вибори відбулися за змішаною системою: 22 партії висунули на вибори списки кандидатів і змагаються на загальнодержавному багатомандатному окрузі. На мажоритарних округах змагалися 3085 кандидатів, як самовисуванців, так і представників партій

Активність виборців на 16:00 становила 36,57%, повідомляє ЦВК.

Тим часом організації, які моніторять українські вибори, повідомляють про деякі порушення, серед яких конфлікти з учасниками екзит-полів та незаконна агітація в день голосування.

Радіо Свобода, висвітлюючи результати виборів в Раду, проводить спеціальний ефір: