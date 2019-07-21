Поліція відкрила провадження за фактом продажу пиріжків та печива по 5 копійок у Дніпрі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом продажу хлібопекарських виробів по 5 копійок поблизу виборчої дільниці на 26-му виборчому окрузі в Дніпрі за статтею 160 Кримінального кодексу України (торгівля з рук у невстановлених місцях). Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.
Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс, на житловому масиві Тополя в Дніпрі поліція зафіксувала три намети, де продавалися пиріжки та печиво по 5 копійок. За попередніми даними, агітації при цьому правоохоронцями зафіксовано не було.
Водночас, за словами виборців, випічку продавали люди з бейджами «Соціальна реконструкція», так само називається передвиборча програма одного з кандидатів-мажоритарників, який балотується на цьому окрузі.
Окрім того, за даними з поліції, правоохоронці здійснили перевірку інформації громадян щодо безкоштовного роздавання картоплі поблизу виборчої дільниці на житловому масиві Червоний Камінь. Інформація про підкуп виборців не підтвердилася.
Загалом до поліції Дніпропетровщини в день виборів надійшло близько 100 звернень громадян, відкрито два кримінальні провадження.
Активність виборців на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00 склала 36,55%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 193 зі 199 виборчих округів.
21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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