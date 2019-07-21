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21 Липень 2019, Київ 19:15
Новини | Політика

Поліція відкрила провадження за фактом продажу пиріжків та печива по 5 копійок у Дніпрі

Харчі продавали поруч із виборчою дільницею

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом продажу хлібопекарських виробів по 5 копійок поблизу виборчої дільниці на 26-му виборчому окрузі в Дніпрі за статтею 160 Кримінального кодексу України (торгівля з рук у невстановлених місцях). Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс, на житловому масиві Тополя в Дніпрі поліція зафіксувала три намети, де продавалися пиріжки та печиво по 5 копійок. За попередніми даними, агітації при цьому правоохоронцями зафіксовано не було.

Водночас, за словами виборців, випічку продавали люди з бейджами «Соціальна реконструкція», так само називається передвиборча програма одного з кандидатів-мажоритарників, який балотується на цьому окрузі.

Окрім того, за даними з поліції, правоохоронці здійснили перевірку інформації громадян щодо безкоштовного роздавання картоплі поблизу виборчої дільниці на житловому масиві Червоний Камінь. Інформація про підкуп виборців не підтвердилася.

Загалом до поліції Дніпропетровщини в день виборів надійшло близько 100 звернень громадян, відкрито два кримінальні провадження.

Активність виборців на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00 склала 36,55%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 193 зі 199 виборчих округів.

/**/ /**/ /**/ Станом на 16:00 проголосувати прийшли трохи більше третини зареєстрованих виборців, за даними ЦВК. На фото – вибори у Вінницькому обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
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  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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