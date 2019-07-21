Поліція відкрила провадження за фактом продажу пиріжків та печива по 5 копійок у Дніпрі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом продажу хлібопекарських виробів по 5 копійок поблизу виборчої дільниці на 26-му виборчому окрузі в Дніпрі за статтею 160 Кримінального кодексу України (торгівля з рук у невстановлених місцях). Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс, на житловому масиві Тополя в Дніпрі поліція зафіксувала три намети, де продавалися пиріжки та печиво по 5 копійок. За попередніми даними, агітації при цьому правоохоронцями зафіксовано не було.

Водночас, за словами виборців, випічку продавали люди з бейджами «Соціальна реконструкція», так само називається передвиборча програма одного з кандидатів-мажоритарників, який балотується на цьому окрузі.

Окрім того, за даними з поліції, правоохоронці здійснили перевірку інформації громадян щодо безкоштовного роздавання картоплі поблизу виборчої дільниці на житловому масиві Червоний Камінь. Інформація про підкуп виборців не підтвердилася.

Загалом до поліції Дніпропетровщини в день виборів надійшло близько 100 звернень громадян, відкрито два кримінальні провадження.

Активність виборців на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00 склала 36,55%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 193 зі 199 виборчих округів.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.