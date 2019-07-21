О 8:00 21 липня в Україні почалися парламентські вибори. Голосування триватиме до 20:00.

У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Повний перелік партій виглядає так:

«Опозиційний блок»; «Сила і честь»; «Батьківщина»; «Патріот»; «Сила людей»; «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія зелених України»; «Факел»; «Самопоміч»; «Європейська солідарність»; «Українська стратегія Гройсмана»; «Громадянська позиція»; «Соціальна справедливість»; «Слуга народу»; «Сила права»; «Радикальна партія Олега Ляшка»; «Партія Шарія»; «Голос»; «Незалежність»; «Аграрна партія України»; «Свобода»; «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Усі інші кандидати балотуються в 199 мажоритарних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території непідконтрольні українській владі.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.