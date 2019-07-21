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21 Липень 2019, Київ 08:38
Новини | Політика

В Україні почалися парламентські вибори

Голосування триватиме до 20:00

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О 8:00 21 липня в Україні почалися парламентські вибори. Голосування триватиме до 20:00.

У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Повний перелік партій виглядає так:

  1. «Опозиційний блок»;
  2. «Сила і честь»;
  3. «Батьківщина»;
  4. «Патріот»;
  5. «Сила людей»;
  6. «Опозиційна платформа – За життя»;
  7. «Партія зелених України»;
  8. «Факел»;
  9. «Самопоміч»;
  10. «Європейська солідарність»;
  11. «Українська стратегія Гройсмана»;
  12. «Громадянська позиція»;
  13. «Соціальна справедливість»;
  14. «Слуга народу»;
  15. «Сила права»;
  16. «Радикальна партія Олега Ляшка»;
  17. «Партія Шарія»;
  18. «Голос»;
  19. «Незалежність»;
  20. «Аграрна партія України»;
  21. «Свобода»;
  22. «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Усі інші кандидати балотуються в 199 мажоритарних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території непідконтрольні українській владі.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.

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