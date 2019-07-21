О 8:00 21 липня в Україні почалися парламентські вибори. Голосування триватиме до 20:00.
У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Повний перелік партій виглядає так:
- «Опозиційний блок»;
- «Сила і честь»;
- «Батьківщина»;
- «Патріот»;
- «Сила людей»;
- «Опозиційна платформа – За життя»;
- «Партія зелених України»;
- «Факел»;
- «Самопоміч»;
- «Європейська солідарність»;
- «Українська стратегія Гройсмана»;
- «Громадянська позиція»;
- «Соціальна справедливість»;
- «Слуга народу»;
- «Сила права»;
- «Радикальна партія Олега Ляшка»;
- «Партія Шарія»;
- «Голос»;
- «Незалежність»;
- «Аграрна партія України»;
- «Свобода»;
- «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».
Усі інші кандидати балотуються в 199 мажоритарних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території непідконтрольні українській владі.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
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