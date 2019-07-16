МВС відрядить на виборчі дільниці 47 тисяч поліцейських

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на виборчих дільницях 21 липня працюватимуть 47 тисяч поліцейських.

«Ще понад 10 тисяч працівників поліції охоронятимуть порядок на вулицях міст і сіл України. Всього до охорони публічного порядку під час позачергових виборів до Верховної Ради залучать майже 74 тисячі поліцейських», – повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

«Відсьогодні до України прибувають офіційні іноземні спостерігачі. Відтак поліцейські наряди будуть наближені до місць прибуття та проживання цих делегацій. Ще одним завданням поліції в рамках виборчого процесу є доставлення виборчої документації з окружних до дільничних виборчих комісій та у зворотному напрямку – після підрахунку голосів», – сказав Фацевич.

15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори.

До варти в посиленому режимі перейшли також рятувальники.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі, 21 липня.