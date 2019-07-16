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16 Липень 2019, Київ 11:17
Новини | Суспільство

Рятувальники перейшли на посилену варту через дострокові вибори

​​Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до завершення процесу дочасних виборів в Україні рятувальники переведені на посилений режим несення служби.

«У будівлях, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій організовано чергування пожежних постів», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС також повідомили про залучення до роботи піротехніків на випадок можливого пошуку вибухонебезпечних предметів. До чергувань залучили і авіацію, вказали у відомстві.

15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори.

/**/ /**/ /**/ 15 липня був останнім днем для зміни місця голосування
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Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі, 21 липня.

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