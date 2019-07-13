У «Слузі народу» сподіваються розпочати роботу оновленого парламенту у серпні

У «Слузі народу» сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні, розповів в ефірі Радіо Свобода керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон.

«Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності», – сказав Корнієнко.

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Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.