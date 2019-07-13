Гумористи, телеведучі і зірки шоу-бізнесу: люди творчих професій, які можуть пройти в Раду

Перемога шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні надихнула і стала мотивацією спробувати себе у політиці для багатьох людей творчих професій. Співаки, телеведучі, гумористи, режисери і художники масово зібралися у Верховну Раду України. Одні йдуть у списках партій, інші – у мажоритарних округах. Утім, у багатьох користувачів соцмереж виникло питання – чи вистачить їм досвіду і освіти, щоб не те, що ухвалювати закони, а принаймні розуміти, про що в них йдеться. Радіо Свобода вирішило дослідити: яку освіту мають кандидати, які політичні сили підтримували раніше і що збираються робити у Верховній Раді.

Юрій Корявченков, відомий як «Юзік» – актор «Кварталу 95»

Балотуватиметься у мажоритарному окрузі № 31 Кривого Рогу (Дніпропетровська область) від «Слуги народу».

Вік: 44 роки.

Освіта: Вивчився на інженера-електрика у Криворізькому технічному університеті, згодом здобув другу освіту – економіста-підприємця.

Кар’єра і політичне минуле: Родом із Кривого Рогу. Працював на гірничо-збагачувальному комбінаті. Після перемоги у КВК залишив роботу і розпочав кар’єру коміка – разом із гравцями «Збірної Кривого Рогу» заснував студію «Квартал 95». Тривалий час поєднував роботу адміністратора і актора.

Нерідко акцентом чи предметом жартів за участі Корявченкова ставала його вага. Зокрема, у номері «Якби я став президентом» Володимир Зеленський виголосив свій жартівливий передвиборчий лозунг: «Прогодував «Юзіка» – прогодує й Україну». Сам актор зізнавався, що страждає від надмірної ваги. Також у номерах за участі актора помічали сексизм і гомофобію.

Чи не найбільше обурення у правозахисників і активістів викликала пародія на казку про Буратіно, тоді коміки висміяли гомосексуальність та трансгендерність. Пізніше актори вибачилися і повідомили, що видалять відео.

Від початку президентської кампанії Корявченков очолював передвиборчий штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі.

Чому йде в політику? Каже, що йде до Ради, бо хоче змінити життя людей в окрузі, в якому балотується, на краще.

Сергій Притула – шоумен, телеведучий

№30 у списку партії «Голос» Святослава Вакарчука.

​Вік: ​37 років.

Освіта: Навчався на факультеті фінансів Тернопільської академії народного господарства, а потім – у Лондонському коледжі.

Кар’єра і політичне минуле: Народився у місті Збараж на Тернопільщині. Брав участь у Помаранчевій революції. У 2005-му переїхав до Києва, відтоді розпочалася його телевізійна кар’єра.

Із 2017 року веде в Україні національні відбори на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Під час останнього – шоумена звинуватили в нетолерантних висловлюваннях щодо учасників шоу. Сергій Притула пожартував щодо побиття співака KHAYAT у підземці. На критику артист відповів, що не схвалює насильство, а лише констатував факт, мовляв, людину, яка так виглядає, можуть побити у метро.

Від початку війни на Донбасі допомагає українським військовим, опікується реабілітаційним центром для ветеранів війни у Тернополі.

Іронізував щодо невизначеності Вакарчука стосовно політики. «Славко рік не може зрозуміти, чи він розумний, чи красивий. А Зеленський тим часом відкушує шматки електорату в кожного з політиків», – казав він.

Притула попросив собі 30-е місце у списку, хоч лідер партії «Голос» пропонував включити його у першу десятку.

Чому йде у політику? Шоумен каже, що хоче, щоб його діти жили в Україні, а не прагнули виїхати, тому хоче особисто докласти зусиль, щоб спробувати щось змінити.

Анастасія Приходько – співачка

Боротиметься за депутатський мандат в окрузі №11 у Вінниці.

​Вік: ​32 роки.

Освіта: Закінчила училище імені Глієра і Київський національний університет культури і мистецтв.

Кар’єра і політичне минуле: ​Киянка. Співочу кар’єру почала з перемоги на російській «Фабриці зірок». А широку популярність здобула, коли брала участь у «Євробаченні-2009» від Росії. Підтримала Революцію гідності і в 2014 році відмовилася від усіх здобутих у Росії нагород. Заслужена артистка України.

У 2015 році Приходько робила спробу зайти в політику, втім вона виявилася невдалою. Про те, що артистка стала частиною команди Радикальної партії, повідомив у соцмережі лідер цієї політичної сили Олег Ляшко. Однак невдовзі після шквалу критики вона заперечила це.

У вересні 2018-го разом з комбатом «Української добровольчої армії» Андрієм Гергертом презентувала суспільно-політичний рух «Вимагаю змін». Потім Приходько повідомила, що вийшла з руху, і, як зазначено на сторінці платформи в мережі «Фейсбук», керівництво ним «передала» Гергерту.

У 2018 році з’явився ролик на підтримку тодішнього президента України Петра Порошенка за її участі. Артистка заявила, що її заманили обманом, і подала до суду на продюсерський центр. Під час розгляду справи її підтримувала партія «Справедливість» Валентина Наливайченка. 12 червня Приходько повідомила, що виграла суд.

Минулого року артистка приєдналася до команди Юлії Тимошенко. Тоді вона казала, що буде займатися соціальною політикою. В інтерв’ю телеведучій Яніні Соколовій співачка пояснювала політичні переваги Юлії Тимошенко тим, що в неї немає бізнесу, тоді ведуча поцікавилась, за що ж лідерка живе. На це співачка відповіла: «Вона умна».

Цікаво, що раніше, в інтерв’ю «Цензор.нет», артистка назвала «Опозиційний блок» і БЮТ політичними силами, в які вона ніколи не піде.

Чому йде у політику? ​Одним із гасел співачки є «За зміни, проти реваншу».

Сергій Сівохо – український актор, телеведучий, гуморист

Балотується у депутати у мажоритарному окрузі №49 в Дружківці і Костянтинівці (Донецька область).

​Вік: 50 років.

Освіта: Закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «обробка матеріалів тиском» і «менеджмент організацій» Донецького інституту підприємництва.

Кар’єра і політичне минуле: Народився і тривалий час жив у Донецьку. Один із найвідоміших донецьких гравців КВК. Працював творчим директором українських телерадіокомпаній та креативним продюсером «Кварталу 95».

У 2010 році підтримував кандидата в президенти Віктора Януковича.

У 2014-му, в інтерв’ю виданню Ivona, артист нарікав, що роботи стало значно менше, і наголошував, що українським артистам буде вкрай складно зайняти нішу в європейському шоу-бізнесі.

«Це реально для двох-трьох українських колективів, все. Хлопці, забудьте. У мене все-таки є надія, що у нас з Росією будуть добросусідські відносини, незважаючи ні на що. Тому що ми ментально близькі. Ми нікому не потрібні там», – казав він.

Одним із його конкурентів в окрузі буде голова політради партії «Опозиційний блок» Борис Колесніков. Артист зазначав, що змагається з «древньою владою, яка була ще до старої».

Чому йде в політику? За словами Сівохи, погодився йти в парламент, бо «не зміг відмовити президенту». Головне завдання, яке він ставить перед собою – припинення «неподобства» на сході України.

«Пріоритет – це відновлення Донеччини, безумовно. Мене також дуже цікавлять нові технології, та сама «держава в смартфоні», багато цікавих речей для мене, навіть медицина», – розповів Сівохо.

Михайло Поплавський – співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи «Воля народу»

Очолив виборчий список Аграрної партії України.

​Вік: 69 років.

Кар’єра і політичне минуле: Родом з Кіровоградщини. Політичну кар’єру розпочав у 2002 році, тоді отримав мандат як самовисуванець на Кіровоградщині. У 2006 році висувався кандидатом на посаду мера Одеси.

2009 року Михайло Поплавський став довіреною особою кандидата в президенти Віктора Ющенка.

У 2013-му на довиборах Поплавський як самовисуванець переміг у окрузі №194. Активісти і експерти тоді заявляли про масове скуповування голосів на його окрузі. 15 січня 2014 року склав присягу народного депутата, а 16 січня голосував за «диктаторські» закони, ухвалення яких передувало смертям на Майдані.

Пізніше, коли претендував на посаду секретаря в комітеті освіти і науки, він відкликав свій голос, втім, як заявляли в Раді, закон не передбачає змін результатів голосування народних депутатів.

Після Революції гідності знову пройшов до Верховної Ради як самовисуванець на виборах у 101-му окрузі на Кіровоградщині. Регулярно потрапляв до рейтингу найбільших прогульників Комітету виборців України. Так, у грудні 2018 року Поплавський взяв участь у 1% голосувань. Є фігурантом низки журналістських розслідувань.

Сенсацією останніх тижнів стала новина про те, що співак Олег Винник публічно підтримав Аграрну партію і бере участь у концертах на підтримку її лідера.

Чому йде в політику? «Я – селюк, і цим пишаюся», – заявив Поплавський під час з’їзду партії. Він наголосив, що зберегти українські землі – головне завдання партії.

Софія Федина – співачка і телеведуча

№5 у партії «Європейська солідарність».

Вік: 35 років.

Освіта: Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету.

Кар’єра і політичне минуле: Львів’янка. Викладає на кафедрі міжнародних відносин Львівського університету. Кандидат політичних наук. Навчалася на стипендіальній програмі польського уряду Studium Europy Wschodniej. Очолює Світову федерацію українських лемківських об’єднань.

Випустила п’ять музичних альбомів – колядки, народні, повстанські пісні.

Під час Революції гідності була «голосом» львівського Євромайдану. У 2014 році публічно підтримувала ініціативу «За Порошенка у першому турі». Після початку війни на Донбасі активно включилася у допомогу українським військовим.

Із 2006 до 2010 року була помічницею депутата Львівської облради від «Батьківщини» Петра Малеха, потім на громадських засадах – помічницею депутата восьмого скликання від «Народного фронту» Ігоря Васюника.

У 2018 році п'ятий президент України вручив Софії Федині орден імені Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Під час цьогорічної президентської передвиборчої кампанії стала довіреною особою Петра Порошенка на Львівщині.

​Чому йде у політику? «Я буду працювати для України, вона в мене одна, мені немає куди звалювати і я буду боронити українську державу, в якій хочу жити», – пояснювала Софія Федина.

Святослав Вакарчук – лідер гурту «Океан Ельзи»

Очолює список партії «Голос».

Вік: 44 роки.

Освіта: Вивчав теоретичну фізику у Львівському університеті. Кандидат фізико-математичних наук. Також отримав другу освіту – юриста-міжнародника.

Кар’єра і політичне минуле: Народився у Мукачеві, потім жив у Львові. 1999 року разом з іншими артистами брав участь у турі на підтримку кандидата в президенти Леоніда Кучми, опонентом якого був Петро Симоненко.

А 2004-го підтримав Помаранчеву революцію та опозиційного кандидата на виборах Віктора Ющенка. Ще через три роки у складі партії «Наша Україна – Народна самооборона» пройшов до парламенту. Був членом комітету з питань свободи слова та інформації. Утім, трохи більше ніж через рік склав депутатські повноваження.

Відповідно до парламентської статистики, Вакарчук прогуляв 44% засідань. Утім, артист пояснив: перестав відвідувати залу засідань, щойно написав заяву про складання мандату, але партія ухвалила відповідне рішення тільки через три місяці, що й попсувало статистику. За його словами, він був відсутній на 10% засідань.

Знову політично активним співак став з початком Євромайдану. 14 грудня 2013 року гурт «Океан Ельзи» виступив на Майдані в оригінальному складі. Із 2014 року почав скасовувати, а потім і зовсім відмовився від виступів у Росії. Хоча сам артист наполягав: не хоче ділити фанатів за географією.

Після Революції гідності виборов стипендію і поїхав навчатися до Єльського університету (США).

У січні цього року, в розпал президентської передвиборчої кампанії, співак заявив: «Я у справі», втім, невдовзі уточнив: в президенти йти не планує, але і стояти осторонь політики не буде. Під час виборів артист записав кілька роликів, у яких закликав українців не дати «підмінити зміст формою» і голосувати «не по приколу». Лише у травні українці дізналися, що Святослав Вакарчук збирає команду, щоб взяти участь у парламентських виборах.

Чому йде у політику? Вакарчук стверджує, що «хоче принести в українську політику нові правила».

Віталій Білоножко – співак

№22 у списку партії «Сила і честь».

Вік: 66 років.

Освіта: Отримав освіту спочатку в Сумському музичному училищі на диригентсько-хоровому факультеті, а потім у Київській консерваторії за класом вокалу.

Кар’єра і політичне минуле: Народився на Сумщині. Працював солістом Київського театру естради на Подолі та Держтелерадіо України. У 1995 році йому присвоїли звання народного артиста. Наприкінці 1990-х з дружиною Світланою заснував фестиваль «Мелодія двох сердець».

У 2013 році Віктор Янукович нагородив його орденом «За заслуги» II ступеня.

«Все свідоме життя ми, артисти, були ніби приманкою у політиків. І обирали дуже багатьох, важко сказати, за кого ми не їздили, за кого ми не збирали публіку. І потім вони виявлялися такими одіозними фігурами, що нам було дуже часто соромно за це. Ми років уже 10 не їздимо ні за кого. А це наш перший свідомий вибір», – розповів Віталій Білоножко в коментарі Радіо Свобода.

Та, як повідомляли ЗМІ, ще у жовтні 2017 року, під час місцевих виборів, артисти давали концерт «за підтримки» кандидата від «Батьківщини» на голову Буринської міської громади, який, зрештою, переміг.

Утім, варто додати, що Віталій Білоножко не лише підтримував політиків, а й сам намагався потрапити до парламенту. У 2014 році він боровся за мандат у мажоритарному окрузі №147 на Полтавщині від партії «Батьківщина», втім, набрав тоді лише 2,86% голосів.

Чому йде в політику? Уже наспівався, пояснює теперішні політичні амбіції артист і додає, що хоче послужити державі в трохи іншій іпостасі. Співак пообіцяв, що ніколи не натисне «кнопку проти свого народу».

Гео Лерос – режисер та оператор, засновник і куратор міжнародного арт-проекту «Art United Us»

№23 у списку партії «Слуга народу».

Вік: 30 років.

Освіта: Закінчив факультет міжнародного права в Академії адвокатури України.

Кар’єра і політичне минуле: Народився у Києві. Заснував власний бренд одягу, потім зацікавився кінематографом – і закінчив кіношколу в Берліні. Працював в Лос-Анджелесі. Повернувшись до Києва, заснував соціальний проект «City Art», завдяки якому в столичному парку Шевченка з’явилися дизайнерські лави. Працював радником мера Києва Віталія Кличка.Також його називають «хрещеним батьком» київських муралів. Більшість муралів столиці – результат його роботи.

Працював радником міністра інформаційної політики України Юрій Стеця – відповідав за втілення мистецьких проектів у зоні АТО. Тоді з’явився відомий мурал із зображенням вчительки української мови в Авдіївці.

Також координував проект – оформлення муралу на станції метро «Осокорки», довкола якого виник скандал – його звинуватили у розтраті бюджетних коштів. Лерос тоді опублікував список витрат та заявив, що проект обійшовся навіть дорожче, ніж планували. Крім того, він звернув увагу, що не мав стосунку до фінансів, бо був творчим консультантом цього проекту.

24 червня президент Зеленський призначив Лероса своїм позаштатним радником.

Чому йде в політику? В інтерв’ю виданню «theБабель» сказав, що хотів би стати членом комітету культури і духовності і запровадити більш жорстку відповідальність за руйнування пам’яток архітектури.

Арсеній Клімачов («Білодуб») – лідер рок-гурту «Сокира Перуна»

№18 у виборчому списку об’єднаних сил націоналістів, які балотуються до парламенту за списком ВО «Свобода».

Вік: 42 роки

Освіта: Вивчав архітектуру в Київському університеті будівництва і архітектури.

Кар’єра і політичне минуле: Киянин. Займався бізнесом – до 2014 року працював фінансовим директором у компанії. Власник бренду Svastone, який позиціонує себе як «патріотичний».

Заснував низку музичних патріотичних фестивалів, серед яких «Меморіал», «Перун фест», «Повстанець», а також турнір реалістичних боїв «Іду на Ви». Був учасником Помаранчевої революції та Революції гідності. В офіційній біографії на сайті «Правого сектору» вказано, що брав участь у боях на Грушевського та в день розстрілів Небесної сотні.

Член проводу національно-визвольного руху «Правий сектор». З 2015 року є членом громадської ради при Державній пенітенціарній службі України. Опікується політв’язнями-націоналістами.

Понад 20 років тому заснував гурт «Сокира Перуна». Значна частина творчості якого присвячена «білій расі» та солдатам гітлерівської Німеччини. Правозахисники наголошували, що пісні гурту сповнені «людиноненависницькими ідеями тоталітаризму, расизму і культу насильства».

«Z.O.G. розповсюджує цю заразу:

Міжрасову єдність та кохання,

Але я бажаю жити в країні,

Де білий буде не гостем, а паном» – це фрагмент пісні White Power Skinheads.

«Ми хочемо наголосити на власній належності до українства», – коментував Білодуб. Із початком війни на Донбасі репертуар поповнився здебільшого піснями військової тематики.

Минулого року поліція відкрила провадження через використання нацистської символіки під час концерту. Цьогоріч співак організував музичний фестиваль ультраправих Fortress Europe, під час якого артистів публіка вітала «зіґами».

Чому йде в політику? Об'єднані націоналісти заявляють, що йдуть у парламент, щоб бути «потужною і єдиною противагою антиукраїнським елементам у політиці».

Олександр Скічко – український телеведучий, гуморист

Балотується у мажоритарному окрузі №197 від «Слуги народу» на Черкащині.

Вік: 28 років.

Освіта: Вивчав міжнародну економіку у Київському економічному університеті.

Кар’єра і політичне минуле: Родом із Черкас. Був учасником «Україна має талант» і дійшов до фіналу російського шоу «Хвилина слави», переміг у фестивалі «Велика різниця» в Одесі.

Працював ведучим у програмах «Підйом», «Мачо не плачуть», нині є ведучим програми «Зірковий шлях». Також – на російському «Муз-ТВ» у 2011 році ведучим ранкового шоу «Добрий монінг». Заснував продакшн-компанію Stream Production.

Був співведучим пісенного конкурсу «Євробачення-2017», яке проходило в Україні.

Підтримував Революцію гідності. 9 травня вшановував ветеранів Другої світової війни у Черкасах, наголосивши, що люди полягли за незалежність країни.

Одружений з донькою мільярдера Леоніда Юрушева, власницею відомого столичного готелю Єлизаветою Юрушевою.

Чому йде в політику? Скічко каже, що йде в політику, бо йому «набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити розбитими дорогами» і «чути, як друзі хочуть виїхати до іншої країни».

Іво Бобул – українській співак і композитор

Боротиметься за депутатське крісло у списку партії «Патріот» під №5.

Вік: 66 років.

Освіта: Вивчився на токаря у професійно-технічному училищі в Слов’янську. У 2006 році отримав диплом за спеціальнiстю «Музична педагогіка та виховання» Чернівецького державного університету. Доктор філософських наук.

Кар’єра і політичне минуле: Народився у Чернівецькій області. Працював будівельником. Співочу кар’єру розпочинав із виступів у ресторанах. Співав у вокально-­інструментальних ансамблях. 1998 року Бобулу було присвоєне звання народного артиста України. Відомим серед молоді став після саркастичної пісні гурту «Танок на Майдані Конго».

Артист не приховує, що за довгу співочу кар’єру допомагав завойовувати симпатію електорату не одному політику. Утім, нічого поганого у цьому не бачить, бо, вважає, артисти теж мають якось заробляти.

«Я маю досвід передвиборчих концертів. Коли балотувався Кучма, я за нього агітував у Чернівецькій області. Я зробив 67 концертів за два місяці», – розповідав співак. До слова, Леонід Кучма є одним із 12 хрещених батьків сина Бобула Данила.

Як розповідав артист, він ніколи не давав концертів на підтримку Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Зате багато разів підтримував Віктора Януковича під час президентської і парламентської кампаній. В інтерв’ю він пояснював, що симпатизував президентові-втікачеві, бо той був «хорошою людиною» і йому не варто було залишатися, щоб «довести все до кінця».

Також у мережі є відео, на якому Іво Бобул співає з ексгенпрокурором часів Януковича Віктором Пшонкою. Відео опубліковане в 2015 році, але, вочевидь, зняли його раніше. Співак пояснив, що не міг відмовити високопосадовцям. Також Бобул припускав, що відео хтось хоче використати, щоб записати його у «вороги народу».

А в 2018-му артист заявив: збирається у президенти. Гроші на кампанію планував просити у президента США Дональда Трампа. Щоправда, пізніше Бобул зізнався, що про президентські амбіції жартував.

І ось наприкінці червня стало відомо, що тепер співак всерйоз збирається до Верховної Ради. За інформацією сайту ЦВК, Бобул зареєструвався у списках партії «Патріот». Співак повідомив, що вже пів року перебуває в партії.

Чому йде в політику? «Наша партія хоче підняти країну з колін. Зараз Україна мені нагадує зґвалтовану красиву дівчину, кинуту на узбіччі і нікому не потрібну. Так що мене вмовляти не довелося. Я вболіваю за цю справу. Я не йду в Раду просто, щоб покрасуватися. Рівень культури в країні дуже низький, і з цим треба щось робити», – пояснив Бобул і додав, що має багато хороших ідей для законопроектів, однак передчасно не бажає «відкривати карти».

Роман Грищук – гуморист, підприємець

Балотується у депутати від «Слуги народу» в Києві, в окрузі №222.

Вік: 29 років.

Освіта: Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «медичні прилади і системи».

Кар’єра і політичне минуле: Киянин. Кар’єру починав із команди КВК, «Збірної КПІ», співпрацював із «кварталівцями». У 2012-му заснував гумористичну студію «Мамахохотала». В інтерв’ю Грищук розповідав, що в проекті не жартують на політичні теми, оскільки вони швидко втрачають актуальність. Також з 2017 року студія перейшла на українську мову.

Входить до рейтингу тридцяти успішних людей, які досягли успіху до 30 років, журналу «Forbes».

Чому йде в політику? Грищук заявив, що вирішив балотуватися у парламент, бо хоче, щоб українцям було легше досягти успіху в своїй країні. За його словами, зараз в Україні унікальна ситуація – «відкрилося вікно можливостей для людей не з системи».

Богдан Бенюк – артист театру і кіно

№6 у виборчому списку об’єднаних сил націоналістів, які балотуються до парламенту за списком ВО «Свобода».

Вік: 62 роки.

Освіта: Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Кар’єра і політичне минуле: Народився на Івано-Франківщині. Працював у Київському театрі юного глядача. У 1980-му прийшов у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка і протягом багатьох років залишається одним із провідних акторів театру. На телебаченні вів гумористичні передачі «Шоу одинокого холостяка» та «Біла ворона».

У 1997 році Бенюк був членом Партії зелених України. Наразі – заступник голови ВО «Свобода» та член політвиконкому партії.

Починаючи з 2006 року, балотується до Верховної Ради, працював депутатом під час 7-го скликання. Не брав участі у бійках з іншими депутатами, бо, як пояснював, забороняли промоутери. Був членом комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних стосунків. Тоді організація Human Rights Watch констатувала, що партія «Свобода» публічно підтримувала атаки на гомосексуалів в Україні. А сам Бенюк заявляв, що не згоден із вимогами ЄС і правозахисників щодо інформування українських дітей про сексуальні меншини.

У 2010 році був обраний депутатом Київської обласної ради, а в 2015 році – за мажоритаркою до Київської міської ради. Згідно з даними руху «Чесно», є прогульником засідань Київської міської ради 8-го скликання.

Був учасником скандалу, коли «свободівці» силою змусили гендиректора НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про відставку. Богдан Бенюк попросив вибачення в усіх, кого образила ця ситуація, але заявив, що, на його думку, «свободівці» діяли адекватно й відповідно до ситуації.

Чому йде в політику? Завдання, які ставлять собі націоналісти – не допустити знищення української держави і забезпечення гідного життя кожному українцю.

Микола Тищенко – ресторатор, телеведучий

Балотуватиметься у мажоритарному окрузі №219 Києва від «Слуги народу».

Вік: 47 років.

Освіта: Здобув освіту інженера-механіка в Київському інженерно-будівельному інституті.

Кар’єра і політичне минуле: Киянин. Наприкінці 1990-х зайнявся ресторанним бізнесом. Зараз Тищенко – власник мережі ресторанів «Наша карта», до якої входять близько 8 закладів. А з 2005 року розпочалася його телекар’єра: зокрема, був членом журі кількох сезонів програми «МастерШеф», ведучим програми «Ревізор» та учасником проекту «Танці з зірками». Майстер спорту.

Виданню «ТаблоID» Тищенко спростував інформацію, яка шириться в мережі, про те, що в 1990-х роках він буцімто «був членом організованого злочинного угруповання та мав прізвисько «Коля Оболонський».

Більшість повідомлень у мережі про Миколу Тищенка за останні роки – про його третій шлюб, колишні стосунки з жінками, вечірки і відпочинок.

Чому йде в політику? Тищенко каже, мав змогу побачити, як живе країна, і був шокований цим. Тому йде в законодавчу владу, щоб змінити це. Своїм завданням у парламенті вважає запровадження стандартів. «Вони торкнуться абсолютно всього. Харчування, доріг, ліфтів, дитячих майданчиків», – сказав він в інтерв’ю Gazeta.ua.